Zdroj: Dotekomanie.cz

Google má tendenci vydat exkluzivní funkce pro majitele smartphonů Google Pixel, zejména tedy pro ty nejnovější, jakožto lákadlo ke koupi. Postupem času ale funkce zpřístupňuje ostatním uživatelům jeho aplikací, a to i v případě iOS verzí. Nyní jsme se dočkali několik funkcí, respektive jejich zpřístupnění.

Nejen vymazání

Jednou ze zajímavých funkcí je možnost vymazat objekty z fotografií. V tomto případě systém určí a navrhne, co by se mohlo vymazat. Nejde jen o náhodné lidi na snímku, ale klidně i dráty elektrického vedení. Součástí je i funkce pro změnu barvy konkrétního objektu. Ukázku lze vidět níže. Novinka bude dostupná v aplikaci Google Fotky pro Android i iOS, ale jen pro ty, kteří mají jakékoliv předplatné Google One.

Další novinkou pro předplatitele je HDR efekt pro videa. Spíše jde o nástroj, který může aplikovat HDR na existující video. Je zde tedy zapojen zejména systém od Googlu, ale výsledek může být zajímavý, byť se asi nebude hodit na každé pořízené video. Možná ale takto oživíte starší záběry.

Předplatitelé Google One dostanou navíc nové exkluzivní šablony pro koláže fotek. Poslední novinkou v rámci předplatného je poštovné zdarma pro zaslání vytvořené fotoknihy ve službě Google Fotky.

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Google zpřístupňuje Magic Eraser a další funkce v Google Fotkách

reklama reklama