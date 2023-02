Nokia C02 s Android Go představena oficiálně

Zdroj: Nokia

Jen necelý týden zbývá do začátku dalšího ročníku veletrhu MWC v Barceloně a pod značkou Nokia vychází model nesoucí označení C02. Telefon byl oznámen bez jakýchkoliv fanfár, za což asi může velmi omezená výbava podtržená populární platformou Android Go. Od firmy HMD Global rozhodně nejde o zástupce, kterým by se mohla nějak chválit na veřejnosti.

Z úplného chvostu

Vpředu se nachází 5,45palcový LCD panel s FWVGA+ rozlišením a v poměru stran 18:9. Uvnitř běží neznámý čtyřjádrový procesor (1,4 GHz) nebo 2GB operační paměť RAM. Uživatelská data pojme interní úložiště o velikosti 32 GB, které podporuje až 256GB paměťové microSD karty.

Článek baterie s kapacitou 3 000 mAh po vysunutí zadního krytu lze jednoduše vyměnit. Zatímco zadní část obsadil jediný 5megapixelový objektiv fotoaparátu či LED blesk, tak ještě vpředu naleznete 2megapixelovou selfie kamerku. Mezi ostatní prvky výbavy také patří microUSB port, odolnost IP52, 3,5mm audio jack a funkce dual-SIM.

Operační systém Android 12 v edici Go by měl dostávat pouze bezpečnostní aktualizace po dobu 2 let. Prodejní cena nebo dostupnost bude známa asi až po barcelonském veletrhu. Každopádně do oficiálního prodeje půjdou dvě barevné verze – Dark Cyan, Charcoal.

Zdroje: nokia.com, gsmarena.com



