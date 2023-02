Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #6 – Android 14, 240W, podcast, mobilní novinky

Minipodcast – S23 představena a pozor na lákavé nabídky

Dnes si v minipodcastu povíme o dvou pozitivních a dvou méně pozitivních novinkách. Vodafone totiž zdražuje o 9 procent své tarify a druhá nepříjemná se pak týká neomezeného tarifu s podezřelou cenou. Také si shrneme novinky od Samsungu a nakonec také jaké ohebné telefony brzy dorazí. [pokračování článku]

Poco představilo modely X5 Pro 5G a X5 5G, cena začíná na 5 999 Kč

O nových modelech značky Poco, která spadá pod Xiaomi, se spekuluje již nějakou dobu. Dnes jsme se dočkali představení a jak jsme předpokládali, tak se potvrzuje, že jde o přejmenované jiné modely, které byly uvedeny pod jinými názvy. Jeden z nich má ale lehce odlišné specifikace. [pokračování článku]

V klání AppParade změří síly nejlepší mobilní aplikace. Letos již dvanáctým rokem

Již dvanáctým rokem zabojují tvůrci inovativních mobilních aplikací o prvenství v soutěži AppParade, pořádané vývojářským studiem MeguMethod. Již 35. kolo se uskuteční 27. března tradičně v prostorách Holešovické tržnice, kde nejlepší mobilní aplikace vybere odborná porota. Vedle CEO MeguMethod Vratislava Zimy v ní zasedne například Oldřich Bajer, Dalibor Pulkert nebo Ondřej Krátký. Tvůrci mobilních aplikací se do soutěže, jejíž poslední kolo slavilo rekordní účast 27 projektů, mohou přihlašovat do 13. března. [pokračování článku]

OnePlus Ace 2 oficiálně, bude znám i jako OnePlus 11R

OnePlus nasadilo strategii představování typickou spíše pro Xiaomi a jiné podobné značky. Jde to vidět u nejnovějšího top modelu OnePlus 11, který byl uveden v lednu, ale jen pro čínský trh. Dnes dojde na představení globální verze. Mezitím zde máme jinou novinku, která sdílí stejný design, ale má odlišené specifikace. [pokračování článku]

OnePlus Buds Ace jsou nová levná sluchátka s ANC

Dnes značka OnePlus představuje své novinky, mezi kterými je například nový smartphone OnePlus Ace 2. Současně jsme se dočkali nových sluchátek OnePlus Buds Ace. [pokračování článku]

OnePlus 11 představen, cena začíná na 879 eurech

Museli jsme si měsíc počkat na oficiální uvedení novinky OnePlus 11 globální trh, tedy i ten český. Dnes tedy došlo na další oficiální akci, kde jsme se dozvěděli i ceny. Základní model s 8 GB RAM a 128GB úložištěm přijde na 879 eur, verze s 16 GB a dvojnásobným prostorem pro data pak na 979 eur. Již nyní startují předobjednávky, přičemž přímý prodej je naplánován za 16. února. [pokračování článku]

OnePlus Buds Pro 2 představeny, cena nastavena na 179 eur

Stejně jako u top modelu OnePlus 11, i u sluchátek OnePlus Buds Pro 2 jsme si museli počkat. Nyní ale již míří na globální trh, tedy i ten evropský. Cena je nastavena na 179 eur, přičemž již nyní si je můžete u výrobce předobjednat. Přímý prodej je naplánován na 16. února. [pokračování článku]

OnePlus Pad je první tablet této značky

Dnes značka OnePlus představila novinky pro globální trh, přičemž jsme se dočkali navíc také prvního tabletu OnePlus Pad. Ten slibuje některé zajímavé vlastnosti, ale nejedná se o ten nejvybavenější kousek na současném trhu. Spíše bychom ho zařadili do vyšší střední třídy. [pokračování článku]

Elon Musk splnil svůj slib: Amnestie na Twitteru a nový odvolací proces

CEO Twitteru, Elon Musk, slíbil amnestii uživatelům, kterým byl v minulosti pozastaven účet z různých důvodů. Některým proslulým osobnostem již účet obnoven byl. Platforma zavedla veřejný odvolávací proces pro uživatele s uzamčenými, blokovanými, pozastavenými nebo zakázanými účty, kteří mohou tento proces iniciovat pomocí online formuláře. Účet Twitter Safety uvedl, že plánem je do budoucna používat „méně přísná“ opatření proti porušovatelům pravidel. Ban bude stále možné dostat, pokud účet bude opakovaně porušovat pravidla i přes varování. Datum představení funkce odvolávacího procesu ještě není známo. [pokračování článku]

Honor X8a je další novinka, láká na 100MPx foťák

Minulý rok Honor představil smartphone Honor X8 5G a nyní zde máme upravenou verzi, která přišla o podporu mobilních sítí páté generace, ale jiné specifikace byly navýšeny. Mobil se jmenuje Honor X8a. [pokračování článku]

Google Mapy dostávají několik novinek, i Immersive View

Google pracuje na své službě Mapy poměrně dlouho a intenzivně. Nejde už jen o jednoduchou mapovou službu. Dnes má i prvky sociálních sítí. Dnes jsme se dočkali několika rozšíření, a to i nového způsobu zobrazení. [pokračování článku]

Realme GT Neo5 oficiálně, nejvyšší verze láká na 240W nabíjení

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu nových modelů GT od Realme. Dnes jsme se dočkali a světlo světa spatřily novinky Realme GT Neo5. K dispozici budou dvě verze, přičemž ta vyšší se bude moci pochlubit nejrychlejším nabíjením. [pokračování článku]

Novinky v Androidu 14 – klonování aplikací, odstraňování bloatwaru a další vymoženosti

Google včera vydal Android 14 Developer Preview, tedy první verzi nadcházejícího systému Android 14, který bude uvolněn ve stabilní verzi někdy kolem září tohoto roku. Jak to již bývá zvykem, Google představil jen část novinek, zejména s ohledem na vývojáře. První verze se již prozkoumává, díky čemuž se dozvídáme, na co se těšit. [pokračování článku]

Apple překonává krizi – má 935 milionů důvodů se usmívat

Apple měl výjimečný kvartál, když se mu nepodařilo dosáhnout svého cíle zisku kvůli problémům v dodavatelském řetězci a výrobě. Jeho služby však byly významným bodem v ziskovosti. Společnost uvedla, kolik nyní má předplatitelů v rámci všech služeb – iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One a Apple Pay. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Patent prozrazuje FaceID pod displejem, Dynamic Island se u nových iPhonů pravděpodobně změní

Apple se snaží stále více oddělovat „běžné“ iPhony od těch špičkových, mezi které patří řada iPhone Pro a Pro Max. Nedávnou jsme vás také informovali o tom, že se pravděpodobně chystá špičková řada Ultra, která by měla přinést to nejlepší, co iPhony nabídnou. [pokračování článku]

Android 14 se chystá na vymýcení fyzických SIM karet

Původní SIM karty o velikosti platebních karet se postupně zmenšily do malého plastového obdélníčku s dominantním čipem. Jde ale o starou technologii, přičemž již existuje náhrada v podobě eSIM, která vyžaduje dedikovaný čip. I tak se nabízí ještě modernější technologie iSIM, která je již zabudovaná do některých mobilních procesorů. Mobilní operátoři ještě zcela nepodporují eSIM, ale situace se lepší. Problém je spíše u výrobců mobilů, kteří nabízí aspoň eSIM jen u mobilů zapadajících do vyšších příček. I tak se Google začíná chystat na eliminaci běžných fyzických SIM karet. [pokračování článku]

