Apple se snaží stále více oddělovat „běžné“ iPhony od těch špičkových, mezi které patří řada iPhone Pro a Pro Max. Nedávnou jsme vás také informovali o tom, že se pravděpodobně chystá špičková řada Ultra, která by měla přinést to nejlepší, co iPhony nabídnou.

Kdy dorazí iPhone s FaceID pod displejem?

Jeden z aktuálních prvků, kterými se nejvyšší modely liší od těch běžných, je Dynamic Island. Ten nahradil již několik let používaný výřez v horní části displeje. Podle patentu podaného společností Apple to vypadá, že se brzy FaceID skryje pod displej, čímž pravděpodobně dojde i ke změně prvku Dynamic Island. FaceID ukryté pod displejem bude pravděpodobně využívat technologii selektivní aktivace a deaktivace pixelů. Oblast displeje nad FaceID bude za normálních okolností neprůhledná a v případě biometrického ověření dojde k dočasnému zprůhlednění.

V souvislosti s touto úpravou by pravděpodobně došlo i ke zmenšení prvku Dynamic Island, do kterého je nyní technologie FaceID implementována. Vzhledem k tomu, že již nyní někteří výrobci Androidů pracují na tom, aby skryli selfie kameru pod displej a získali tak zobrazovací plochu bez jakéhokoliv rušivého prvku, je pravděpodobné, že i Apple časem přijde s podobným záměrem. FaceID pod displejem určitě nebudou obsahovat letošní iPhony. Na to je zatím ještě příliš brzy. Prvními kandidáty by se tak mohly stát iPhony 16, které dorazí příští rok.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Patent prozrazuje FaceID pod displejem, Dynamic Island se u nových iPhonů pravděpodobně změní

reklama reklama