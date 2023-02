Zdroj: Dotekománie

Přepis zvuku na text není dnes, díky strojovému učení a stále se vylepšující umělé inteligenci, již žádnou výjimečností. Přepis zvuku na text již dnes nabízejí například Telegram jako prémiovou službu. Přepis hlasových zpráv na text nabízí s příchodem Pixelů 7 i Google. Nyní s touto funkcí chce přijít i WhatsApp.

Převod hlasu na textu ve WhatsApp možná již brzy

První zmínky o tom, že WhatsApp pracuje na přepisu hlasových zpráv, se objevily v roce 2021. V té době byl přepis ve vývoji v rámci systému iOS a měl spoléhat na funkci převodu řeči na text, jako součást systému iOS. Podle aktuálních informací, které přináší web WABetaInfo, WhatsApp ve své beta verzi pracuje na integraci této funkce do své aplikace. Podle screenshotu z beta verze aplikace je patrné, že by přepis hlasu na text mohl podporovat více jazyků, a zároveň dialogové okno říká, že přepis nemusí být přesný, zpráva nemusí obsahovat žádnou zvukovou stopu, kterou by bylo možné identifikovat jako hlas.

Je ještě nutné zmínit to, že nová funkce je zatím testována pouze v rámci beta verze pro iOS a zatím stále využívá integrovaného převodu hlasu na text v rámci iOS. Pokud používáte iPhone a chtěli byste si novinku vyzkoušet, stačí si stáhnout beta verzi WhatsApp 23.3.0.73. Je však nutné, abyste byli zaregistrovaní do testovacího programu TestFlight společnosti Apple.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Ve službě WhatsApp bychom si již brzy mohli přečíst hlasové zprávy

reklama reklama