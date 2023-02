Google vydává Android 14 Developer Preview

Zdroj: Google

Někteří stále čekají na výrobce, až vydá aktualizaci pro jejich smartphone, aby měli aktuální nejnovější systém Android 13. Mezitím ale Google zveřejňuje první verzi nadcházející verze. Dnes zde máme Android 14 Developer Preview.

Android 14 Developer Preview

Tato nejnovější verze je určena jen pro vývojáře a velmi zkušené uživatele. I tak se díky ní dozvíme, co si všechno na nás Google chystá. Současně jsme se dozvěděli časový harmonogram vydávání jednotlivých iterací. První beta verze, která bude dostupná pro širokou veřejnost, bude k dispozici v dubnu. Celkem budou čtyři hlavní, ale předpokládáme, že Google vydá více verzí.

První verze Androidu 14 je určena jen pro smartphony Pixel 4a (5G), Pixel 5 a 5a, Pixel 6 a 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 a 7 Pro. Následně s uvolněním veřejných beta varianta se rozšíří podpora o mobily jiných značek, ale na to si budeme muset počkat pár měsíců.

Co se týče zatím ohlášených změn, tak vývojáři budou moci nabídnout nativní volbu jazyka pro jejich aplikaci, jako je tomu u některých systémových v Androidu 13. Zde jde spíše o vylepšení samotné funkcionality. Také se objevuje API pro správný gramatický překlad u jazyků, kde se rozlišují rody. Také se Google zaměřuje na vylepšení přístupnosti. To jsou spíše drobnosti, jelikož Android 14 by měl nabídnout efektivnější práci s využíváním systémových prostředků, což by mělo mít dopad na menší spotřebu energie.

Android 14 již přichází s omezením instalovat aplikace z neznámých zdrojů, které nemají zacíleno minimálně na API 23, tedy Android 6. Zatím se ale objevují novinky jen pro vývojáře. Postupně se ale dozvíme, co si Google připravil pro běžné uživatele.

Zdroj: xda-developers.com



