Chrome pro Mac a Windows získává funkci ověření otisku prstu před vyplněním uloženého hesla na webu

Populární prohlížeč Google Chrome již nějakou dobu nabízí biometrické zabezpečení v případě, že chceme automaticky nechat na webu vyplnit platební údaje. Nyní se tato funkce rozšiřuje i do dalších oblastí.

Vyplnění hesla v Chrome nově přes otisk prstu

Biometrické ověřování nabízí Chrome jak pro MacBooky, tak i pro Windows. Prozatím bylo možné biometrii využívat v případě, jsme chtěli na webu automaticky vyplnit uloženou platební kartu. Nyní desktopový Chrome toto ověření rozšiřuje i na uložená hesla. Pokud budeme chtít automaticky vyplňovat uložená hesla pro webové stránky a budeme mít tuto funkci zapnutou, budeme vždy vyzvaní k přiložení prstu na snímač.

Mimo to Google zavádí do Chrome otiskem prstu v případě, že se budeme pohybovat v režimu inkognito. Rovněž aplikace Chrome pro iOS brzy obdrží podporu ochrany pomocí FaceID. Také Google oznámil nové rozhraní Credential Manager API, které by mělo přinést vývojářům způsob, jak uživatelům zjednodušit ověřování přes jméno a heslo pomocí federovaného způsobu přihlašování přes Google účet a pomocí přihlašovacích klíčů.

Zdroj: 9to5google.com



