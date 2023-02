Apple překonává krizi – má 935 milionů důvodů se usmívat

Apple měl výjimečný kvartál, když se mu nepodařilo dosáhnout svého cíle zisku kvůli problémům v dodavatelském řetězci a výrobě. Jeho služby však byly významným bodem v ziskovosti. Společnost uvedla, kolik nyní má předplatitelů v rámci všech služeb – iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One a Apple Pay.

Ačkoliv technologický gigant nedosáhl svého cíle zisku v rámci prodeje HW zařízení, nemusí nutně klesat na mysli. Světlým bodem ve výsledcích byly totiž příjmy ze služeb. Podle dostupných dat má nyní Apple přes 935 mil. předplatitelů napříč svými službami a je jen otázkou času, než překročí milník miliardy předplatitelů.

Data samozřejmě zahrnují snad všechny služby, včetně iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One a Apple Pay. Ty v prvním čtvrtletí fiskálního roku vynesly příjmy kolem 20,8 mld. dolarů. Jedná se o meziroční nárůst v podobě 6 % (oproti 19,5 mld. dolarů).

Společnost uvedla, že zaznamenala také dvouciferný růst z předplatného v rámci App Store. Služba Apple Music nyní poskytuje přes 100 mil. skladeb a těsně před vánočními svátky získala funkci Apple Sing. Navíc společnost zvýšila ceny o 1 dolar měsíčně u individuálních tarifů a o 2 dolary u rodinných tarifů. Apple TV+ je třeba atraktivnější díky novým smlouvám na živé vysílání sportovních přenosů Major League Baseball a Major League Soccer.

