Novinky v Androidu 14 – klonování aplikací, odstraňování bloatwaru a další vymoženosti

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google včera vydal Android 14 Developer Preview, tedy první verzi nadcházejícího systému Android 14, který bude uvolněn ve stabilní verzi někdy kolem září tohoto roku. Jak to již bývá zvykem, Google představil jen část novinek, zejména s ohledem na vývojáře. První verze se již prozkoumává, díky čemuž se dozvídáme, na co se těšit.

Novinky v Androidu 13 – zaměřeno na oprávnění a ladění

Android 14

Některé funkce jsou teprve ve vývoji a mohou se ještě změnit. Není vyloučeno, že se ani nedostanou do stabilní verze, případně je výrobci nezačlení do svých modifikací.

Přepínání SIM

Na trhu se běžně vyskytují mobilní telefony s funkcí Dual SIM, přičemž je tady i možnost kombinace s eSIM. Nyní Android 14 nabídne automatické přepínání na tu SIM kartu, která má k dispozici lepší signál, případně kvalitnější připojení k internetu. Pokud tedy budete mít v mobilu SIM karty od různých operátorů, mobil si bude moci vybrat tu, která má přístup k lepší síti.

Klonování aplikací

Někteří výrobci mobilních telefonů nabízí ve svých nadstavbách možnost klonování aplikací, případně se nabízí specifická řešení v Obchodě Play. Nově ale tuto funkci dostane přímo Android 14. Budete tak moci mít dvě aplikace a každou s jiným účtem. Z toho, co se nyní ví, bude možné vytvořit jen jeden klon. Nebude zde možnost si vytvořit více klonů. Navíc výrobce může vytvořit seznam aplikací, které nebud emožné klonovat.

Odebrání bloatwaru

Android 14 dostane poměrně zajímavou možnost, jak odebrat bloatware, tedy aplikace navíc od výrobce nebo operátora. Pakliže se nebude jednat o systémové aplikace nutné k běhu zařízení, objeví se v novém seznamu v nastavení. Jde o sekci aplikací nainstalovaných na pozadí. Díky tomu je také bude možné odinstalovat. Zatím je ale tato nabídka schovaná pod vývojářskými možnostmi, ale zřejmě se nakonec dostane do běžného nastavení.

Vyšší ochrana paměti

Nejnovější procesory nabízí bezpečnostní funkci Memory Tagging Extension (MTE), je součástí architektury Arm v9, případně v Androidu 14 bude postačovat Arm v8.5+. Funkce se dá popsat jako dodatečná bezpečnostní pojistka proti softwarovým chybám, které mohou ohrozit integritu softwaru. Přímo v Androidu 14 bude tato funkce vypnutá, ale kdokoliv ji bude moci aktivovat, případně se takto může rozhodnout sám výrobce.

Konečně novinka pro certifikáty

Dnes kdejaké zařízení potřebuje kořenové certifikáty, které se používají pro ověření a zabezpečení komunikace skrze internet. Do této chvíle bylo nutné k aktualizaci takového certifikátu vydat novou verzi operačního systému. To je problém v případě mobilů, které již nemají podporu. V rámci porcování systému ale Google udělal značný kus práce a nyní jsme se dočkali další novinky. Kořenové certifikáty bude možné aktualizovat skrze Obchod Play. To jednak zrychlí celý proces, ale také bude dostupnější a efektivnější.

Využití baterie

Statistika využití baterie a tedy i samotná spotřeba energie byla v Androidu změna ve verzi dvanáct. Bohužel bylo někdy komplikovanější zjistit, jaký je čas zapnuté obrazovky, což je asi nejpoužívanější údaj, co se týče výdrže na jedno nabití. V Androidu 14 udělal Google změnu a nyní je tento údaj přímo viditelný na hlavní obrazovce ve statistice.

Vypnutí Fast Pair

Funkce pro rychlé a jednoduché párování se sluchátky, hodinkami a další elektronikou nazvaná Fast Pair je stále aktivní. Aby nedocházelo k jejímu využití, musíte nyní vypnout Bluetooth. To se mění v Androidu 14 a již nebude nutné vypínat Bluetooth. Přímo v nastavení bude možné přímo deaktivovat Fast Pair.

Zdroje: 9to5google.com, xda-developers.com, xda-developers.com, xda-developers.com, xda-developers.com, 9to5google.com, androidpolice.com



Domů Články Novinky v Androidu 14 – klonování aplikací, odstraňování bloatwaru a další vymoženosti

reklama reklama