V klání AppParade změří síly nejlepší mobilní aplikace. Letos již dvanáctým rokem

Vratislav Zima

Již dvanáctým rokem zabojují tvůrci inovativních mobilních aplikací o prvenství v soutěži AppParade, pořádané vývojářským studiem MeguMethod. Již 35. kolo se uskuteční 27. března tradičně v prostorách Holešovické tržnice, kde nejlepší mobilní aplikace vybere odborná porota. Vedle CEO MeguMethod Vratislava Zimy v ní zasedne například Oldřich Bajer, Dalibor Pulkert nebo Ondřej Krátký. Tvůrci mobilních aplikací se do soutěže, jejíž poslední kolo slavilo rekordní účast 27 projektů, mohou přihlašovat do 13. března.

„Mobilní aplikace zůstávají i v dnešní době velmi populární a řekl bych, že je všichni používáme na denní bázi. Proto jsem zvědavý na letošní tvůrce, jejich inovace a moderní řešení, která do aplikací promítli. Taky se těším, až si je budu moct všechny vyzkoušet,“ komentuje začátek soutěže Vratislav Zima, CEO vývojářského studia MeguMethod, které převzalo pořadatelské otěže AppParade v roce 2018.

Přihlášky do 35. kola soutěže startují

Přestože se soutěž AppParade koná dvanáctým rokem, letos v březnu se uskuteční již 35. kolo. Do něj se soutěžící mohou přihlašovat do 13. března. Naváže tak na poslední kolo uskutečněné v loňském roce, které přivítalo 27 přihlášených projektů, tedy rekordní počet. V letošním prvním kole soutěže, stejně jako v uplynulých, postoupí do finálového večera top 10 aplikací, výherce pak určí odborná porota. V té zasedne Vratislav Zima, CEO MeguMethod, Oldřich Bajer, spoluzakladatel Zoot.cz, Centrum.cz a bývalý CEO MallGroup, Dalibor Pulkert, spoluzakladatel Outboxers, nebo Ondřej Krátký, CEO Liftaga. Následně budou svou top aplikaci vybírat i diváci.

V posledním 34. kole soutěže si cenu za první místo odnesl projekt VOS.Health pomáhající s péčí o duševní zdraví. Na druhém místě se umístila aplikace pro vysokoškolské studenty Univerzita, bronz získala mobilní fantasy RPG hra Fireball. Mezi top 10 nejlepších aplikací se dále probojovaly Placehunter či Praha.online. Aplikace Readmio pak získala cenu poroty. Akci historicky podpořily například společnosti Samsung, Vodafone, BlackLex, Etnetera, Nokia a jiné. „Letošní první kolo AppParade je za dveřmi. Rád bych proto vyzval všechny tvůrce, aby se nebáli soutěže zúčastnit. Přihlášky mohou odesílat až do 13. března,“ dodává Zima.

Více o firmě

MeguMethod (dříve Synetech) je česká společnost vyvíjející mobilní i webové aplikace. V roce 2014 ji založili Vratislav Zima, Daniel Rutkovský a Miroslav Voda. Jako první vytvořili aplikaci Jukees, která propojovala hosty restaurací a barů s místním jukeboxem. Své místo na trhu si studio získalo zejména expertizou ve vývoji aplikací pro iOS a Android a zaměřením na komplexní projekty pro globální klienty. Všechny zkušenosti a přístup k projektům zakladatelé promítli v listopadu 2022 do rebrandingu na MeguMethod. Nový název se skládá z japonského megu, výrazu označujícího lásku nebo zalíbení, a anglického method. Studio má za sebou více než třicet vyvinutých aplikací s dopadem na miliony uživatelů na šedesáti světových trzích. Mezi klienty MeguMethod patří například Oriflame, ISIC, Jablotron, NN Pojišťovna nebo český cyklostartup Dudelo. Společnost se vedle soukromých zakázek zasazuje také o digitalizaci českého státu prostřednictvím Asociace softwarových agentur a rozvoj tuzemských talentů skrze vlastní



