OnePlus Buds Pro 2 představeny, cena nastavena na 179 eur [aktualizováno]

Aktualizováno 7. 2.

Stejně jako u top modelu OnePlus 11, i u sluchátek OnePlus Buds Pro 2 jsme si museli počkat. Nyní ale již míří na globální trh, tedy i ten evropský. Cena je nastavena na 179 eur, přičemž již nyní si je můžete u výrobce předobjednat. Přímý prodej je naplánován na 16. února.

Původní článek 5. 1.

Spolu s novým telefonem OnePlus 11 čínská firma oficiálně představila sluchátka Buds Pro 2 s vylepšeným zvukem a přidanými novými funkcemi. Nová generace bezdrátových sluchátek nabízí oproti předchozímu modelu několik významných vylepšení, včetně vyladění zvuku od společnosti Dynaudio, která spolupracuje na sluchátkách pro Oppo. Vylepšený zvuk zajišťuje 11mm reproduktor a 6mm výškové reproduktory. V každém sluchátku se nacházejí duální měniče „MelodyBoost“, které údajně zlepšují vokály v široké škále skladeb a zajišťují přítomnost hlubokých a bohatých basů bez dunění nebo rušivých zvuků.

Pohlídá držení hlavy a vydrží minimálně 6 hodin s potlačením hluku

Sluchátka používají k připojení k zařízením rozhraní Bluetooth 5.2. Nabízejí funkci „duálního připojení“, takže je lze připojit ke dvěma různým zařízením současně. Stejně jako ostatní prémiové výrobky TWS jsou i tato sluchátka vybavena inteligentní funkcí aktivního potlačení hluku. Ta využívá algoritmy pro aktivaci ANC (až 48 dB) na základě okolního prostředí. Sluchátka s certifikací Hi-Res Audio Wireless navíc podporují zvukový kodek LHDC 5.0 a 360° prostorový zvuk (tzv. spatial audio). Nabízejí také režim s nízkou latencí až 54 ms pro hraní her. Nechybí ani podpora dotykového ovládání, rychlé párování se zařízeními ColorOS a funkce pro kontrolu držení krční páteře.

Použité materiály se mírně liší odf předchozí generace, která vypadá skoro identicky. Každý reproduktor je nyní vybavena krystalickou polymerovou membránou s oddělenou konstrukcí kopulky a okraje. Společnost OnePlus tvrdí, že tím zlepší zvukový výkon sluchátek, konkrétně v oblasti nízkých a středních frekvencí. Vyšší frekvence by měly být naopak čistší. Do sluchátek OnePlus Buds Pro 2 byl také přidán silikonový okraj u basového reproduktoru. To rovněž napomáhá nízkofrekvenční odezvě, tedy by basy neměly být doprovázeny nepatřičným duněním či šumem. Společnost Dynaudio zahrnulo čtyři vyladěné předvolby ekvalizéru. K dispozici je výchozí ekvalizér spolu se třemi přizpůsobenými nastaveními: „bold“, „serenade“ a „bass“.

S vypnutým ANC vydrží sluchátka s krytím IP55 na plné nabití hrát až 9 hodin. S nabíjecím pouzdrem mohou uživatelé získat až 39 hodin přehrávání. Se zapnutým ANC tato čísla klesnou na 6 hodin a 25 hodin. Sluchátka OnePlus Buds Pro 2 budou nabízena v zelené a černé barvě. Stejně jako OnePlus 11 se tato sluchátka dostanou v následujících měsících na další trhy. Cena by měla být přes 3 000 Kč.

