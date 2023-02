Android 14 se chystá na vymýcení fyzických SIM karet

Zdroj: T-Mobile

Původní SIM karty o velikosti platebních karet se postupně zmenšily do malého plastového obdélníčku s dominantním čipem. Jde ale o starou technologii, přičemž již existuje náhrada v podobě eSIM, která vyžaduje dedikovaný čip. I tak se nabízí ještě modernější technologie iSIM, která je již zabudovaná do některých mobilních procesorů. Mobilní operátoři ještě zcela nepodporují eSIM, ale situace se lepší. Problém je spíše u výrobců mobilů, kteří nabízí aspoň eSIM jen u mobilů zapadajících do vyšších příček. I tak se Google začíná chystat na eliminaci běžných fyzických SIM karet.

Budoucnost s elektronickou SIM kartou

Nedávno jsme vás informovali, že Android dostane lepší správu eSIM. Zde se bude nabízet například převod do jiného zařízení bez nutnosti speciální aplikace. V tomto týdnu jsme se dočkali vydání první vývojářské verze Androidu 14 a již se podařilo objevit několik novinek. Navíc se ale objevují náznaky funkce, která je teprve v přípravě.

Vývojář Mishaal Rahman pátral ve zdrojových kódech Androidu 14 a podařilo se mu objevit funkci pro konverzi fyzické SIM karty na eSIM, tedy elektronickou. Je zde samozřejmě základní požadavek, aby smartphone byl vybaven ne eSIM a měl patřičnou výbavu. To ale není vše. Novinka bude vyžadovat, aby danou funkci podporovala aplikace pro správu SIM karet, nebo byla nějak napojena. Bohužel ještě není funkce ani ve fázi beta testování, takže se nemůžeme podívat na další podrobnosti.

Ačkoliv Google vše připraví po softwarové stránce, tak bude nutné, aby nově vzniklou eSIM z konverze podporovali i mobilní operátoři. Je tak docela možné, že Android 14 nebo starší bude vše podporovat, ale budeme si muset počkat na operátory, než se odhodlají k podpoře.

