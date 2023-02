Elon Musk splnil svůj slib: Amnestie na Twitteru a nový odvolací proces

Zdroj: CNBC (se souhlasem)

CEO Twitteru, Elon Musk, slíbil amnestii uživatelům, kterým byl v minulosti pozastaven účet z různých důvodů. Některým proslulým osobnostem již účet obnoven byl. Platforma zavedla veřejný odvolávací proces pro uživatele s uzamčenými, blokovanými, pozastavenými nebo zakázanými účty, kteří mohou tento proces iniciovat pomocí online formuláře. Účet Twitter Safety uvedl, že plánem je do budoucna používat „méně přísná“ opatření proti porušovatelům pravidel. Ban bude stále možné dostat, pokud účet bude opakovaně porušovat pravidla i přes varování. Datum představení funkce odvolávacího procesu ještě není známo.

Když Elon Musk usedl na modře polstrovaný „zlatý“ trůn Twitteru, slíbil, že nabídne amnestii uživatelům, kteří byli v minulosti suspendováni, a to zdánlivě bez ohledu na důvod. Už obnovil účty několika osobnostem, dokonce i takovým, o nichž je známo, že rozpoutaly „vzpouru“.

Elon Musk splnil další sliby

Tímto krokem chtěl Musk projevit důvěru v novou regulaci Twitteru, a aby toho nebylo málo, sociální platforma nově poskytuje odvolací proces. O této možnosti Musk rovněž mluvil a znovu svůj slib dodržel. Napadá vás jistě několik otázek, k čemu to může vést a zda to bude zahrnovat opakované případy zabanovaných uživatelů – no, údajně ne.

Účet Twitter Safety se podělil o informaci, že od nynějška je v plánu přijímat tzv. méně přísná opatření proti porušovatelům pravidel. Pachatelům může být například omezen dosah nebo mohou být dokonce rovnou vyzváni, aby smazali některé tweety, které nejsou v souladu s aktuálně stanovenými pravidly.

Pozor. Neznamená to, že se nedočkáme úplného zákazu uživatelů. Tento vážený status je vyhrazen pouze těm, kteří skutečně testují hranice politiky Twitteru nebo se stanou opakovanými porušovateli, přestože byli několikrát varováni.

Zatím nemůžeme říct, jak tento odvolací proces funguje. Twitter údajně ale očekává velký objem žádostí. Je tedy jen otázkou času, než na povrch přijdou první případy. Budeme vás informovat.

