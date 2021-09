To nej z uplynulého týdne #38 – nové mobily, Honor a novinky od Microsoftu

Zdroj: Microsoft

Google přináší bezpečnostní funkci i na starší mobily s Androidem

Google každý rok představí novou verzi operačního systému, přičemž každý měsíc dochází k vydání bezpečnostní aktualizace. Na nové funkce není potřeba čekat na aktualizaci systému. Někdy přidává novinky skrze novou verzi Google Play služeb, takže se funkce dostanou i na starší verze Androidu. Tentokrát jsme se dočkali bezpečností funkce. [pokračování článku]

OxygenOS zřejmě skončí, OnePlus 9T nebude

V lednu tohoto roku jsme se dočkali dost podstatné novinky. OnePlus skončilo jako samostatná společnost a stala se subznačkou giganta Oppo. Už tehdy jsme se dozvěděli od zástupců, že dojde také ke sjednocení vývojových a výzkumných center, což přinese snižování nákladů a také ke sdílení znalostí. Nyní OnePlus představuje plán na další roky, který je označen jako OnePlus 2.0. [pokračování článku]

Honor nemá vyhráno, úřady USA se nemohou shodnout, jestli zařadit firmu na „černý“ seznam

V listopadu minulého roku došlo k rozhodnutí, že Huawei prodá svou subznačku Honor. Cíl byl jasný, zachránit tuto divizi, aby neupadla kvůli sankcím, které byly uděleny na Huawei. Ten do dnešního dne musí řešit nemalé komplikace způsobené nemožností volného obchodu nejen s firmami z USA. Honor od té doby již představil několik mobilů, přičemž mají i patřičné Google certifikace a také může firma spolupracovat s Qualcommem a dalšími. Vyhráno ale ještě nemá. [pokračování článku]

Pixel 6 (Pro) nabídne kýženou změnu

Na internet se dostala podoba prototypu Pixel 6 Pro, konkrétně se jedná o kratší video. Samotný design už ani nepřekvapí, když ho Google představil před nějakou dobou. Co je ale zajímavější, je samotná konfigurace. Potvrzuje se, že procesor Google Tensor bude mít skutečně dvě jádra Cortex X1. Na druhou stranu další dvě budou staršího typu Cortex A76. Jedná se tak o unikátní procesor a není jisté, jak obstojí proti konkurenci. [pokračování článku]

Google aplikace nabízí vypnutí personalizovaných výsledků

V dnešní době se snaží nejrůznější služby přizpůsobovat obsah přímo uživateli na míru, a to díky sběru dat. Čím dál více se prosazují mechanismy a možnosti, jak ovlivnit toto chování služeb. Google nyní nově nabízí rychlý způsob, jak omezit personalizaci svých služeb. [pokračování článku]

Realme GT Neo2 přichází, tentokrát se Snapdragonem

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu smartphonu Realme GT Neo2 a dnes jsme se dočkali. Dle specifikací se jedná o mírně vylepšený loňský model, který také narostl, co se týče například velikosti displeje. [pokračování článku]

Microsoft představil Surface Duo 2 s vylepšenými fotoaparáty a 90Hz displeji

Od doby, co Microsoft uvedl svůj první ohebný smartphone, uběhla již nějaká doba. První generace Surface Duo navíc nesklidila příliš mnoho úspěchu. Za svou cenu nabízel podprůměrné fotoaparáty, nepříliš odladěný software a ohebnou konstrukci v odlišném stylu jako konkurence, což by mohl napravit nově představený Surface Duo 2. Druhá generace smartphonu od Microsoftu nabízí větší displeje s 90Hz obnovovací frekvencí, vylepšené fotoaparáty, nebo také lehce odlišnou konstrukci ohebného kloubu. [pokračování článku]

Konečně, webový Youtube testuje stahování videí do počítače

Youtube nabízí mnoho obsahu a s předplatným je mimo jiné také bez reklam. Předplatitelé ale mají také více funkcí, jako je například stahování do zařízení, ale to se do této chvíle týkalo jen mobilních aplikací. Konečně jsme se dočkali testování této funkce ve webovém prohlížeči, ale zatím to má jeden háček, který zůstane i po uvolnění funkce. [pokračování článku]

Bankovní identita přináší další přelomovou službu – zaručený podpis BankID SIGN

Společnost Bankovní identita přichází s další digitální přelomovou službou. Tou je zaručený podpis smlouvy nebo dokumentu ve formátu PDF, který nese název BankID SIGN. Tento podpis bude garantovat totožnost osoby, která podobnou smlouvu, nebo jakýkoliv dokument podepsala, a to právě prostřednictvím bankovní identity. [pokračování článku]

Huawei Nova 9 a 9 Pro představeny, lákají na rychlé nabíjení a displeje

Huawei už dávno neprodukuje tolik mobilů jako dříve. Stále se potýká s problémy kolem možné spolupráce nejen s americkými společnostmi. Kromě toho musí řešit svůj operační systém a také služby. Postupně ztrácí postavení na trzích. Huawei se ale dále snaží, což dokazují dnešní novinky Huawei Nova 9 a Huawei Nova 9 Pro. [pokračování článku]

Microsoft Surface Go 3 přichází s novými procesory od Intelu

Společnost Microsoft kromě ohebného smartphonu Surface Duo 2 a nových Surface tabletů zapadající do vyšší řady představil také Surface Go 3, který cílí zejména na zákazníky s nižším rozpočtem. Nový Surface Go 3 zaujme například displejem s pracovním poměrem stran 3:2 nebo také novými úspornými procesory od Intel. [pokračování článku]

Redmi 9 Activ je levná novinka

Poslední model série Redmi 9 se objevil v lednu tohoto roku, přičemž už nyní zde máme Redmi 10, což je dobře vybavený smartphone za dobrou cenu. I tak se společnost odhodlala k vydání další novinky nesoucí označení Redmi 9 Activ. I přes název neočekávejte nějak závratně dobré specifikace. [pokračování článku]

Realme představilo mobily Narzo 50A a Narzo 50i

Realme nedávno představilo poměrně dobře vybavený model série GT, ale dnes zde máme dvě novinky Narzo. Sice jsou si názvy Narzo 50A a Narzo 50i podobné, ale ve skutečnosti se jedná o zcela rozdílná zařízení z pohledu specifikací, byť mají něco společného. [pokračování článku]

Samsung Galaxy M52 5G v tichosti představen

Samsung se nyní soustřeďuje na své ohebné top modely, ale to ještě neznamená, že by se neobjevila nějaký novinka nižší třídy. Již delší dobu se hodně spekuluje o modelu Samsung Galaxy M52 5G a dnes jsme se tak trochu dočkali. Polská pobočka Samsungu zveřejnila vše podstatné na svých stránkách. Zřejmě se mobil dočká lepšího uvedení na některých trzích v příštím týnu. [pokračování článku]

Nový Microsoft Surface Pro 8 láká na 120Hz displej, Thunderbolt 4 a výkonný hardware

Společnost Microsoft se kromě operačního systému Windows zaměřuje také na výrobu vlastních zařízení. Nyní uvádí novou generaci svého zařízení 2v1 Surface Pro 8. Ten kromě skvělého dotykového displeje se 120Hz obnovovací frekvencí láká také například přítomnost Thunderbolt 4 či výkonného hardwaru. [pokračování článku]

iPhone 13 Pro – zatím nelze zcela využít 120Hz frekvenci displeje

Letošní novinky od Applu lákají na mnohá vylepšení a iPhony 13 Pro a Pro Max pak hlavně na 120Hz frekvenci displeje. Nové smartphony již zamířily k prvním majitelům, kteří si ale všimli, že ne všechny aplikace dokáží využít maximální frekvenci displeje. Zprvu se zdálo, že se jedná o nějakou komplikaci systému iOS 15, ale nakonec se ukazuje, že Apple nemá tuto část dopracovanou, takže může trvat delší dobu, než majitelé budou moci využít maximální potenciál zobrazovacího panelu. [pokračování článku]

To, jak používáme iPhone, by v budoucnu mohlo odhalit stav našeho duševního zdraví

Podle čerstvých informací Apple začal pracovat na algoritmu, který by v budoucnu dokázal analyzovat data z iPhonu, podle kterých by uměl rozpoznat, jak je na tom naše duševní zdraví. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #37 – novinky od Applu, tarify, Mi Smart Band 6 NFC



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #38 – nové mobily, Honor a novinky od Microsoftu

reklama reklama