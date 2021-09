Konečně, webový Youtube testuje stahování videí do počítače

Zdroj: Youtube

Youtube nabízí mnoho obsahu a s předplatným je mimo jiné také bez reklam. Předplatitelé ale mají také více funkcí, jako je například stahování do zařízení, ale to se do této chvíle týkalo jen mobilních aplikací. Konečně jsme se dočkali testování této funkce ve webovém prohlížeči, ale zatím to má jeden háček, který zůstane i po uvolnění funkce.

Youtube a stahování videí

Pro testování chystaných funkcí je nutné mít předplatné, což se týká i testování možnosti stažení videa do zařízení ve webovém rozhraní služby Youtube. Pokud mezi takové patříte, můžete si na stránce s experimenty aktivovat funkci pro stažení videí do zařízení. Kromě toho, že potřebujete předplatné, je nutné mít také jeden z podporovaných webových prohlížečů. Youtube uvádí, že funkce funguje v aplikacích Chrome, Edge a Opera. Tedy ty, které jsou postaveny na projektu Chromium.

I zde platí, že stažená videa jsou k dispozici maximálně 30 dnů, když je zařízení bez připojení k internetu. Ale tato doba vystačuje například při kratším cestování do oblastí, kde není dostupný internet. Nečekejte, že by stahované video bylo uloženo do složky pro stahování. Je uloženo v rámci prohlížeče v lokální databázi IndexedDB, takže získat přímo soubor nebude nějak jednoduché.

V rámci nastavení je možné zvolit, v jaké kvalitě se má video uložit, přičemž maximální hodnota je Full HD. Je zde ale ještě jedna podmínka. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si nainstalovat PWA verzi Youtube, což je progresivní webová aplikace. Tu nemusíte nutně používat, po instalaci lze vše využívat v běžném webovém prohlížeči.

Testovací funkce bude k dispozici do 19. října, takže po tomto datu se zřejmě zpřístupní jako běžná funkce. Bude ale asi stále jen pro předplatitele Youtube Premium.

