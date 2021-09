Microsoft Surface Go 3 přichází s novými procesory od Intelu

Surface Go 3; Zdroj: Microsoft

Společnost Microsoft kromě ohebného smartphonu Surface Duo 2 a nových Surface tabletů zapadající do vyšší řady představil také Surface Go 3, který cílí zejména na zákazníky s nižším rozpočtem. Nový Surface Go 3 zaujme například displejem s pracovním poměrem stran 3:2 nebo také novými úspornými procesory od Intel.

Na první pohled zařízení zaujme svým 10,5 palcovým dotykovým displejem s rozlišením 1920 x 1280 pixelů. Toto netradiční rozlišení naznačuje také nepříliš tradiční poměr stran 3:2, který je je ideální zejména pro kancelářskou práci, například v balíku MS Office. Na výběr bude také ze dvou variant použitých procesorů – Intel Pentium Gold 6500Y nebo Core i3-10100Y. Ačkoliv se jedná o velmi úsporné procesory, jejich výkon by měl být až o 60 % vyšší, než u předchozí generace.

Microsoft uvádí, že Surface Go 3 bude dodáván s Windows 11 a nemá zde chybět ani podpora Windows Hello bezpečné odemykání obličejem. Společnost ale bude nabízet více verzí zařízení, na výběr budou také varianty s Windows 10 Pro a Windows 11 Pro. K zařízení bude možné dokoupit dotykové pero Surface Pen. Kromě variant s různými procesory a operačními systémy bude také dostupná verze s podporou LTE. Dle výrobce by měl nový Surface Go 3 vydržet až 11 hodin na jedno nabití, kapacitu baterie ale neodhalil.

Surface Go 3 bude dostupný od 399 dolarů, přičemž objednávky již začaly. Neexistují však žádné zmínky o konkrétním datu zahájení prodeje, ani dostupnosti na jednotlivých trzích. Zda a za kolik tedy bude novinka dostupná i u nás, je zatím neznámé.

Zdroj: neowin.net



