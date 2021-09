Pixel 6 (Pro) nabídne kýženou změnu [aktualizováno]

Údajná podoba Pixelu 6 Pro; Zdroj: @onleaks

Aktualizováno 13. 9.

Google zatím jen uvedl pár specifikací nadcházejících novinek, přičemž potvrdil, že použije svůj nový vlastní procesor Tensor, na kterém spolupracuje se Samsungem. Zatím jsme ale neznali nějaké bližší specifikace. Díky benchmarku Geekbench 5 se dozvídáme přibližnou konfiguraci. Google Tensor bude vybaven třemi clustery, kde nejvýkonnější obsahuje dvě jádra s frekvencí 2,8 GHz. Zřejmě se jedná o Cortex X1, ale je zde možnost, že se jedná o Cortex A78. Další dvě jsou typu Cortex A78 o frekvenci 2,25 GHz a poslední čtyři nabídnou 1,8 GHz a budou typu Cortex A55.

Pixel 6 (Pro) se zřejmě představí 30. září, prozrazuje nové video od Googlu

Aktualizováno 31. 8.

Samotní představení novinek Pixel 6 a Pixel 6 Pro v plné kráse by mělo proběhnout velmi brzy. Mezitím se dozvídáme, že Google vylepšil další součást mobilů. Pixel 4 a Pixel 5 podporují 10W bezdrátové nabíjení. Nová generace nabídne podporu pro 23W technologii, s čímž je spojeno uvedení i nového stojánku s touto technologií.

Google ukázal Pixel 6 a Pixel 6 Pro, potvrdil vlastní procesor pro ně

Aktualizováno 27. 8.

Postupně unikají další informace a dokonce došlo k potvrzení jedné součásti. Dokonce Hiroshi Lockheimer (senior více prezident pro Android) zveřejnil snímek obrazovky, který potvrdil integrovanou čtečku otisků prstů v displeji. Dále by měly nové modely podporovat i mmWave díky modemu od Samsungu. Dokonce s Androidem 13 se mají majitelé dočkat i podpory UWB technologie.

Aktualizováno 19. 8.

Google evidentně chce uvést mobily plné změn. Doposud používal 18W nabíjení, ale dle posledních spekulací dostanou modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro podporu 33 W. Otázkou je, jakou technologii použije, jelikož USB PD standard nepodporuje přímo 33 W. Nabízí se jen 28 W a 36 W. Navíc Google zřejmě nedá do balení nabíječku po vzoru konkurence. Zatím se dá tedy odhadovat, že novinky nabídnou podstatně rychlejší nabíjení. Snad se dočkáme podobného posunu i v případě bezdrátového nabíjení.

Aktualizováno 15. 8.

U Googlu se již stává zvykem, že raději představí design dopředu, než aby každou chvíli unikala nějaká podoba. To se ostatně stalo i letos u nadcházejících novinek Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Co se týče specifikací, zde již nebývá nějak moc konkrétní. V tuto chvíli jen víme, že procesor bude Google Tensor, jenž vznikal čtyři roky a spolupracuje na něm se společností Samsung. Spekuluje se, že novinky nabídnou jiné senzory pro focení, což bude pořádná změna, jelikož Google již několik let používá ty samé 12MPx senzory od Sony.

Díky aplikaci Google Kamera ve verzi 8.3.252 se dozvídáme, že bychom měli očekávat senzor ISOCELL GN1 od Samsungu. Ten byl představen minulý rok v květnu a nabízí 50MPx rozlišení a několik technologických vychytávek. Je tedy otázkou, co s ním dokáže Google. Když vezmeme v potaz, že se s jedním senzorem od Sony držel na vrcholu řadu let, tak lze očekávat, že s novým foťákem bude opět aspirovat na krále foto mobilů.

Také se objevila informace, že mobily budou používat modem Exynos 5123 od Samsungu. Ten nabízí podporu pro sub-6GHz a mmWave 5G. Také koluje spekulace, že Google Tensor je upravená verze procesoru s kódovým označením Exynos 9855, který nikdy nebyl uveden a zapadá mezi Exynos 2100 a budoucí Exynos 2200. Zde ale chybí jakékoliv potvrzení informací. Navíc Google Tensor a Exynos 9855 spojuje jen interní označení Whitechapel, ale to může být náhoda.

Aktualizováno 31. 5.

Pixel 6 a Pixel 6 Pro se představí v druhé polovině roku. Už nyní můžeme konstatovat, že se asi bude jednat o nejodvážnější smartphony od Googlu, ale kromě toho nabídnout zcela nový procesor, vlastní NPU i ISP. Další spekulace ale zmiňují, že mají přinést značná vylepšení v oblasti natáčení videí, ale to asi nebude vše.

Oba smartphony mají dostat pokročilejší foťáky s 50 MPx, přičemž optická stabilizace bude na vyšší úrovni. Konkrétně máme očekávat stabilizaci ve stylu gimbalu, což je novinka, kterou zatím najdeme i několika mobilů od společnosti Vivo. Prvním byl Vivo X50 Pro. Bohužel se o této specifikaci zatím zmiňuje jen jeden zdroj. Budeme si muset počkat, jestli se informace potvrdí či nikoliv.

Aktualizováno 24. 5.

Ačkoliv do představení nových Pixelů od Googlu zbývá dost měsíců, tak i přes to se objevují další spekulace a náznaky. Tentokrát zde máme střípky od Maxe Weinbacha, která mívá poměrně přesné informace. Potvrzuje použití nového většího senzoru pro hlavní foťák a hlavně přibližuje, co vlastně očekávat od prvního mobilního procesoru od Googlu.

Jak je již známo, tak na něm spolupracuje se Samsungem. Pokud byste očekávali nejvýkonnější mobilní procesor na trhu, asi budete zklamáni. Dle Maxe by se měl řadit výkonem mezi Snapdragonem 865 a 888. Možná se vyrovná Snapdragonu 870, ale to je spíše odhad. Google asi nepůjde jen po surovém výkonu a soustředí se na optimalizaci, aby co nejlépe spolupracoval s Androidem 12. I tak by měl nabídnout vyšší výkon v rámci zpracování AI (umělá inteligence) a fotografií, případně videí.

Max dále upřesnil, že Pixel 6 Pro bude mít 120Hz displej s QHD+ rozlišením. Ten by měl být mírně zakřiven do stran. Pixel 6 bude mít také 120Hz panel, ale tentokrát plochý a s Full HD+ rozlišením. V obou případech se má nabídnout čtečka integrovaná do displeje. Větší model bude mít 5000mAh baterii.

K tomu všemu se také mluví o marketingu. Letos by měl Google napumpovat do propagace částku, která by se měla skoro rovnat tomu, co utrácí Samsung. Je ale otázkou, jestli se konečně dočkáme větší dostupnosti těchto mobilů po celém světě. Sice se dostanou skrze přeprodejce do Česka, ale mnohem rychlejší je cesta koupě například přes Německo. Možná je zde šance, že bude Pixel smartphone dostupný v rámci oficiální distribuce, ale zatím k tomuto tvrzení nemáme ani jeden náznak.

Aktualizováno 20. 5.

Minulý týden se objevily první neoficiální rendery nadcházejících modelů od Googlu. Byli jsme skeptičtí, že by Google nasadil tak razantní design, ale nyní přichází známý zdroj @onleaks, která ve své podstatě potvrzuje nový design i samotné názvy. Google by měl tedy zveřejnit Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Označení XL pro větší model tak nadobro asi zmizí.

Kromě designu se dozvídáme i některé specifikace. Rozměry většího modelu Pixel 6 Pro budou zřejmě 163,9 x 75,8 x 8,9 mm, přičemž v bodě, kde jsou umístěné foťáky, bude tloušťka mobilu 11,5 mm. Co se týče displeje, nabídne se AMOLED panel s úhlopříčkou 6,67 palců a bude zakřiven do stran. Selfie kamera bude v otvoru uprostřed a čtečka otisků prstů bude integrována do displeje.

Fotografický modul nabídne ultra širokoúhlý snímač, periskopický foťák pro zoom a samozřejmě hlavní foťák. Ten by mohl být malou revolucí v linii Pixel, jelikož Google do teď používal jeden a ten samý senzor od Pixelu 2. V tomto roce bychom se mohli dočkat nového 50MPx senzoru od Sony. Možná se bude jednat 1palcový snímač.

Dále nebude chybět bezdrátové nabíjení a stereo reproduktory. Co se týče procesoru, tak bychom se skutečně mohli dočkat modelu přímo od Googlu, na kterém spolupracuje se Samsungem. Co se týče Pixelu 6, očekáváme menší úhlopříčku a absenci periskopického foťáku na zádech.

Google zřejmě vybaví Pixel 6 vlastním procesorem [aktualizováno]

Původní článek 13. 5.

V poslední době se začíná mluvit o novinkách od Googlu. Například se mají chystat chytré hodinky, ale také se objevilo několik spekulací kolem smartphonu Pixel 6. A nyní zde máme údajné první rendery nadcházejícího modelu.

Google Pixel Watch zřejmě na prvních renderech

Až příliš odvážné?

Tentokrát zveřejnil údajné rendery Pixelu 6 John Prosser, který sem tam zveřejní informace, které se nakonec potvrdí. V tomto případě ale zde máme design smartphonu, který je buď velmi odvážný, nebo není reálný. Google by se měl zaměřit na zadní panel a konkrétně na modul s foťáky.

Ten by měl být skutečně větší a navíc přes celou šířku zad. Kromě jeho velikosti můžeme uznat, že by se tento mobil jen tak nekolébal na stole. Musíme ale dodat, že ne vždy se John trefí, respektive ne vždy zveřejní design, který se nakonec představí.

Kromě toho ale přichází s informací, že kromě Pixelu 6 bychom se měli dočkat ještě Pixelu 6 Pro. Možná se Google zbaví značení XL. Pro verze by navíc měla nabídnout třetí senzor na zádech, zatímco Pixel 6 bude mít 2 foťáky. Letos by navíc měl Google použít čtečku otisků prstů v displeji.

Zatím je těžké uvěřit, že by se Google skutečně vydal touto cestou designu. Ale je jedno, jak bude Pixel 6 vypadat, jelikož všechny bude zajímat, jestli se letos skutečně dočkáme procesoru přímo z dílny Googlu. Ostatně spekulace kolují již nějakou dobu a rozhodně má společnost kapacity pro vlastní mobilní procesor.

Google zřejmě vybaví Pixel 6 vlastním procesorem [aktualizováno]

