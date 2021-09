Zdroj: Apple

To, jak používáme iPhone, by v budoucnu mohlo odhalit stav našeho duševního zdraví

Podle čerstvých informací Apple začal pracovat na algoritmu, který by v budoucnu dokázal analyzovat data z iPhonu, podle kterých by uměl rozpoznat, jak je na tom naše duševní zdraví.

Díky této schopnosti by tak společnost Apple dokázala rozpoznat stavy, jakými jsou deprese, úzkosti a další známky narušeného psychiky. Skrze zařízení by byla analyzována data jako jsou spánkové návyky, míra používání, způsob psaní a další a díky těmto datům by tak mohly být predikovány změny duševního stavu a chování. Mezi další sledované faktory by pak mohly patřit výraz v obličeji, nebo srdeční a dechová frekvence.

Tyto sledované údaje by pak byly zpracovávány přímo na zařízení bez nutnosti analyzovaná data odesílat na servery společnosti Apple. Na výzkumném projektu pracuje kalifornská univerzita v Los Angeles a provádí studie stresu, úzkostí a depresivních stavů, přičemž data sbírá skrze zařízení Apple Watch a iPhone od 3 000 dobrovolníků. Již v roce 2020 začala pilotní fáze tohoto výzkumu na 150 dobrovolnících.

Podle dostupných informací vědci porovnávají získaná data ze zařízení s vyplněnými dotazníky od účastníků výzkumu , ve kterých vyplňují mimo jiné informace o tom, jak se cítí. Vedle tohoto projektu probíhá i další výzkumný projekt za účasti farmaceutické společností Biogen. V rámci tohoto dvouletého výzkumu budou u 20 000 dobrovolníků sledovány kognitivní funkce a jejich případné poruchy. Účelem této studie je umět včasně odhalit možnost nástupu Alzheimerovy poruchy.

Účelem těchto studí je nasbírat co nejvíce poznatků o možné spojitosti chování dobrovolných účastníků s nasbíranými daty, které by mohly vést k rozpoznání projevů depresí, úzkostí a dalších psychických onemocnění. Telefon iPhone by tak mohl umět varovat uživatele před rozpoznanými příznaky a mohl doporučit vyhledání odborné péče. Projekt je ve velmi rané fázi a výzkum bude trvat pravděpodobně několik let. V tuto chvíli neexistuje žádná jistota, že Apple funkci sledování duševního zdraví někdy do svých zařízení implementuje. I přesto je ale určitě záslužné to, že se společnost snaží věnovat pozornost zdraví uživatelů s ohledem na to, kolik času tráví u mobilních zařízení.

