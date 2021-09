Bankovní identita přináší další přelomovou službu – zaručený podpis BankID SIGN

Zdroj: Biometricupdate

Společnost Bankovní identita přichází s další digitální přelomovou službou. Tou je zaručený podpis smlouvy nebo dokumentu ve formátu PDF, který nese název BankID SIGN. Tento podpis bude garantovat totožnost osoby, která podobnou smlouvu, nebo jakýkoliv dokument podepsala, a to právě prostřednictvím bankovní identity.

Pomocí BankID SIGN podepíšete smlouvu, stačí k tomu Bankovní identita

BankID SIGN je v České republice naprostou novinkou. V Česku zatím žádná všeobecně uznávaná forma digitálního podpisu není dostupná. Výhodou je, že službu může využívat každý, kdo má bankovní identitu. Pro získání bankovní identity stačí mít pouze účet a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, které slouží jako bankovní identita u některé z podporovaných bank. Mezi banky zapojení do projektu bankovní identity patří například Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta, Air Bank a mnoho dalších.

Díky bankovní identitě se nám otevírají dveře do světa online elektronické identifikace. Přihlašovacími údaji do e-bankovnictví se tak můžeme přihlašovat do mnoha služeb eGovernmentu, jako je například Datová schránka, Portál občana, portály úřadů nebo portálu Moje daně. Nově skrze bankovní identitu budeme moci i podepisovat různé smlouvy a dokumenty, pro které jsme museli mít doposavad zakoupený a zprovozněný digitální podpis.

Co je BankID SIGN?

Jedná se o naprostou novinku. V České republice zatím není žádná obecně používaná forma digitálního podpisu

Službu může použít každý, kdo má bankovní identitu bez nutnosti vlastnit elektronický podpis

Jedná se o ekvivalent písemné formy právního jednání

Přelomová digitální služba – zaručený elektronický podpis dokumentu ve formátu PDF podle standardů eIDAS

„Zaručený podpis BankID SIGN je vedle bankovní identity další revoluční krok, který výrazně přispěje k celkové digitalizaci Česka. Náš zaručený podpis bude uživatel moci využívat v naprosté většině případů, kdy se podepisuje. Podpis smlouvy pomocí SIGN zabere jen několik vteřin,“ říká Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita.

„V tuto chvíli v České republice všeobecně používaná forma digitálního podpisu chybí. To, co se dnes používá, je způsob ‚prostého podpisu‘, kdy dokumenty podepisujete zadáním kódu doručeného na mobilní telefon. Jenže druhá strana nemá jistotu, kdo skutečně dokument podepsal. BankID SIGN ověří klienta prostřednictvím bankovní identity, což je jednoznačná identifikace. Navíc klient nepotřebuje žádný kvalifikovaný certifikát,“ doplňuje předseda představenstva Jan Blažek, který je u projektu bankovní identity od samého počátku.

Co služba BankID nabízí?

BankID SIGN je využitelná v naprosté většině případů, kdy je vyžadován podpis

BankID validuje všechny podpisy v PDF včetně těch, které nebyly vytvořené prostřednictvím BankID

Bank ID dokument podepíše pomocí certifikátu klienta (vydá jej na základě osobních údajů z bankovní identity)

a přidá kvalifikovanou pečeť BankID

a přidá kvalifikovanou pečeť BankID BankID SIGN poskytuje důvěryhodné záznamy o podpisových transakcích – klient musí dokazovat, pokud záznam o svém podpisu popírá

služba na ověření podpisu je volně dostupná

Společnost Bankovní identita skrze digitální platformu BankID propojuje firemní sektor a instituce s bankami. Pro firmy BankID přináší zjednodušení podnikání, více klientů a jejich rychlejší a pohodlnější obsluhu. Bankovní identita usnadňuje přihlašování, ověřování a potvrzování transakci a nově umožní i digitálně podepisovat dokumenty. Využití služeb BankID však bude mít v budoucnu stále větší rozšíření.

Výhody zaručeného elektronického podpisu BankID SIGN

Pro zákazníky

plně online bez nutnosti zřizování elektronického podpisu

jednoduchost

důvěryhodnost a přehlednost

ověřený a bezpečný způsob

zaručený elektronický podpis

zcela zdarma

Pro firmy

bezpečné a jednoduché řešení

množství uživatelů

rychlá implementace

ověřený způsob

vyšší úspěšnost při akvizici klientů

Integraci přihlašování přes bankovní identitu zavedlo do provozu již více než 30 firem. Mezi ty patří například Generali Česká pojišťovna, Sazka, MallPay, Hypo na míru, Česká spořitelna Penzijní společnost nebo Delloitte Advisory a další desítky firem integraci bankovní identity plánují. Pro občany bankovní identita představuje nástroj, skrze který se mohou bezpečně a jednoduše elektronicky prokazovat v rámci použití online služeb státu.

Zdroj: Tisková zpráva



