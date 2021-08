Google Mapy začnou zobrazovat cenu mýtného

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se hodně stará o svou službu Mapy. Skoro by se dalo říci, že není měsíce, kdy by nepřibyla nějaký novinka. Nyní se ale ukazují informace o funkci, kterou sice v Česku asi moc nevyužijete, ale rozhodně se bude hodit při cestě do zahraničí.

Google Mapy dostávají několik novinek v iOS verzi

Mýtné a navigování

V Česku si stačí zakoupit jen dálniční známku na konkrétní časové období, přičemž v tuto chvíli je k dispozici elektronický systém. Cena je konstantní a jen záleží, na jak dlouho ji potřebujete. V některých evropských zemích je ale systém odlišný. Využívají mýtné brány a platíte za ujeté kilometry.

Do této chvíle služba Google Mapy jen zobrazovala informaci, že na dané trase se platí mýtné, ale při cestování například přes Francii nevíte, kolik zaplatíte. To by se mělo v dohledné době změnit, jelikož se v Googlu pracuje na funkci, která zobrazí i cenu mýtného na konkrétní trase. Ve výsledku tak budete mít na výběr například z několika tras, přičemž se budete moci rozhodnout i na základě ceny za mýto.

V tuto chvíli se na novince teprve pracuje a odhadujeme, že bude k dispozici prvně jen na některých trzích, první asi v USA. Následné rozšíření by se mohlo hodit při cestování zeměmi jako Francie, Irsko, Velká Británie, Norsko, Polsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko atd. Google navíc může ve výsledku také přidat ceny mostů a tunelů. Při cestování do zahraničí bude tato novinka rozhodně užitečná nejen pro české řidiče. Zatím ale není jasné, kdy začne testování a kdy se dostane mezi všechny uživatele.

