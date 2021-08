Youtube Music konečně pro hodinky, ale moc se netěšte

Zdroj: 9to5google

Když Google začal budovat Youtube Music, bylo hned na začátku jasné, že původní Hudba Play skončí. Dnes se nabízí jen první zmiňovaná služba, ale té stále chyběla podstatná funkce. Samozřejmě tím myslíme dostupnost aplikace na hodinky se systémem Wear OS. To se nyní mění a konečně zde máme Youtube Music pro Wear OS.

Škoda limitace

Youtube Music pro chytré hodinky se systémem Wear OS nabízí kromě možnosti přehrávání a ovládání hudby přímo z hodinek bez nutnosti používání smartphonu také nejrůznější mixy. Nechybí Supermix nebo doporučená hudba. Samozřejmostí jsou i osobní playlisty.

Nejednalo by se o plnohodnotnou aplikaci, pokud by chyběla podstatná funkce. Novinka nabízí možnost stažení hudby přímo do hodinek. Zde je samozřejmě limit v podobě velikosti vnitřního úložiště hodinek. Nejvíce je k dispozici 8 GB prostoru, ale v nastavení určujete jen počet skladeb. Díky tomu si může uživatel nechat přehrávat hudbu bez nutnosti mít u sebe mobilní telefon.

Ač by se nejeden majitel hodinek s Wear OS mohl těšit, tak je zde podstatná nevýhoda. Aplikace Youtube Music pro hodinky je dostupná jen na nejnovější verzi systému, tedy Wear OS 3. Bohužel jsou na trhu jen dva modely – Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic. Několik modelů se dočká v roce 2022 aktualizace na tuto verzi systému, ale ostatní se staršími modely zatím nebudou mít k dispozici tuto aplikaci. Jestli Google změní názor, není jasné.

