Zdroj: Google

To nej z uplynulého týdne #33 – slušná dávka nových mobilů a jiných novinek

Samsung představil nový typ OLED displeje

Samsung zpravidla představí klíčové technologie pro nadcházející produkty s předstihem. Zpravidla se tak dozvíme o procesoru, který bude použit. V podstatě tak láká na novinky, ale tentokrát si chvíli počkal a s mírným zpožděním představuje nový typ displeje. Novinka se jmenuje Eco2 OLED. [pokračování článku]

Asus představil ROG Phone 5s a ROG Phone 5s Pro

Asus již nepředstavuje tolik mobilů jako v minulosti. Společnost se soustředila ve své podstatě jen na top modely, přičemž jedna série je zaměřena na hráče. Samozřejmě tím myslíme Rog Phone linii, která byla rozšířena v březnu tohoto roku o tři modely. Po pár měsících zde máme vylepšené verze ROG Phone 5s a ROG Phone 5s Pro, tentokrát bez varianty Ultimate. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G60s s 50W nabíjením a míří do Česka

Teprve před pěti dny byl představen model Moto G60s, přičemž jsme neměli jistotu, že zamíří na český trh. Motorola nám ale potvrdila dostupnost. K dostání bude od druhé poloviny září za cenu 6 499 Kč. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A52s 5G, mírně vylepšený model

Samsung letos představil poměrně neobyčejné modely série A, kde vyniká Galaxy A52 5G. U tohoto modelu se nabízí optická stabilizace obrazu, odolnost vůči vodě a prachu, stereo reproduktory a 120Hz displej. To vše ve střední třídě. Ostatně naše recenze tento model zhodnotila kladně. Nyní zde máme ale nástupce v podobě Galaxy A52s 5G. [pokračování článku]

Pixel 5a 5G oficiálně, zaujme pořádnou baterií

Google se již pochlubil podobou nadcházejících novinek Pixel 6 a Pixel 6 Pro, ale ohledně specifikací nebyl moc konkrétní. Zatím se spekuluje o značných vylepšeních oproti stávajícím modelům. Dnes zde máme ale nového zástupce střední třídy v podobě novinky Pixel 5a 5G. Při letmém pohledu na specifikace by se dalo soudit, že se vlastně jedná o Pixel 5, ale není tomu tak. [pokračování článku]

iQOO 8 Pro přichází se 120W nabíjením

Vivo se snaží zaujmout co největší podíl na trhu se smartphony, takže se není čemu divit, když má i svou vlastní subznačku iQOO. Ta v minulosti byla jen další sérií modelů pod Vivo. Dnes ale působí více nezávisle, ale stále se jedná o Vivo modely. Dnes jsme se dočkali dvou novinek v podobě iQOO 8 a iQOO 8 Pro. [pokračování článku]

Google ruší Android Auto pro obrazovky mobilů

Android Auto je služba, pomocí které můžete mít některé funkce a aplikace k dispozici ve svém autě, které je vybaveno displejem a také podporou. Dalo by se říci, že mobily s Androidem jsou dostatečně vybaveny, ale problém je u samotných automobilů. Zavádění bylo poměrně pomalé a navíc jste si museli zakoupit nový vůz, abyste novinku mohli používat. Případně jste si museli zakoupit speciální příslušenství s displejem (náhradu za autorádio). Je zde ale řešení v podobě „Android Auto for phone screens“, tedy Android Auto pro obrazovky mobilů. Aplikace ale asi brzy skončí. [pokračování článku]

Galaxy A03s je levnější novinka s pořádnou baterií

V lednu tohoto roku jsme se dočkali představení modelu Galaxy A02, který se následně v dubnu dostal do českých obchodů. Ani jsme nečekali, že by nástupce přišel tak rychle. Samsung zavedl do své nabídky model Galaxy A03s. Pokud byste hledali Galaxy A03, tak ten neexistuje, aspoň zatím. Možná bude uveden později. [pokračování článku]

Nahrávání hovorů se začíná rozšiřovat u aplikace Google Telefon

Dostupnost funkce pro nahrávání hovorů se začala rozšiřovat mezi uživatele nejrůznějších mobilů, a to i v Česku. V redakci jsme ji zaznamenali na novém mobilu Nokia XR20. Nyní zde máme oficiální seznam zemí, kde je funkce dostupná. V něm ale není většina evropských zemí, a to ani Česká republika. Google dodává, že funkce může být omezená operátory, i lokálními zákony a předpisy. [pokračování článku]

Redmi 10 oficiálně, nízká cena a velmi dobré specifikace

Značka Redmi se v poslední době více soustředila na sérii Note, ale dnes zde máme nový přírůstek v podobě mobilu Redmi 10. I přes nižší cenu se nabízí poměrně zajímavé specifikace, ale mezi nimi i tak nenajdete podporu sítí páté generace. [pokračování článku]

Ulefone Armor 12 – odolnost se spojuje s elegancí

Nová generace modelové řady Armor u společnosti Ulefone má své další pokračování. Aktuální novinka nese označení Armor 12 a kromě běžných vylepšení zaujme velmi elegantním zpracováním, což je zatím poměrně neobvyklé u odolných zařízení. Ke všemu se čínský výrobce nebojí říct o tučnou částku už od začátku spuštění oficiálního prodeje. [pokračování článku]

Magnetické proužky zmizí z platebních karet, nechť žijí čipy a NFC

Platební karty mají stále stejnou velikost, ale mají za sebou také technologický vývoj. Pokud nebudeme počítat způsob výroby a použité materiály, tak kromě základních vyražených údajů a bezpečnostního čísla získaly navíc čip a také NFC pro bezkontaktní placení. Vše ve jménu vyšší bezpečnosti a rychlejší použitelnosti. Stále ale disponují magnetickým proužkem, který je zároveň nejméně bezpečný. Ostatně jste asi zaznamenali případy skimmingu. Právě tento prvek v dohledné době zmizí z platebních karet. [pokračování článku]

Pixel 6 (Pro) nabídne kýženou změnu

Google evidentně chce uvést mobily plné změn. Doposud používal 18W nabíjení, ale dle posledních spekulací dostanou modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro podporu 33 W. Otázkou je, jakou technologii použije, jelikož USB PD standard nepodporuje přímo 33 W. Nabízí se jen 28 W a 36 W. Navíc Google zřejmě nedá do balení nabíječku po vzoru konkurence. Zatím se dá tedy odhadovat, že novinky nabídnou podstatně rychlejší nabíjení. Snad se dočkáme podobného posunu i v případě bezdrátového nabíjení. [pokračování článku]

Vivo Y21 je další levnější novinka

Vivo rozhodně nespí a chce nabídnout mobil pro každého. Nedávno jsme se dočkali novinky Vivo Y12G a dnes zde máme model Vivo Y12. Oba mobily se liší designem, tedy zadní části, a sdílí nějaké specifikace, ale dnešní přírůstek přichází s atypickým procesorem. [pokračování článku]

Oppo představilo technologie pro lepší focení u smartphonů

Oppo patří mezi jedny z největších výrobců mobilních telefonů, přičemž se snaží inovovat technologie a nespoléhat se jen na dodavatele. V tomto týdnu v rámci speciální akce OPPO Future Imaging Technology Launch Event 2021 jsme se dočkali představení několika technologických novinek, pomocí kterých budou mobily této společnosti nabízet lepší fotografické schopnosti. [pokračování článku]

Google pozastavil vývoj Pixelu s ohebným displejem

V posledních dnech se objevují další náznaky a spekulace kolem výbavy nadcházejících smartphonů Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které již Google ukázal, tedy jen podobu. Nejčerstvější únik specifikací nesl také informaci kolem Pixelu s ohebným displejem. Dle nejmenovaného zdroje ze společnosti Google byl celý projekt odložen na neurčito. Bohužel nejsou známé další detaily, ale lze odhadovat, že se takového zařízení nedočkáme příští rok. [pokračování článku]

Motorola Edge (2021) láká na rychlý displej a odolnost vůči vodě

Motorola vskutku nezahálí s novinkami v rámci série Edge. V tomto roce jsme se už dočkali modelů Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro a Motorola Edge S. K tomu můžeme připočítat ještě varianty pro specifické trhy. Dnes zde máme další přírůstek, tentokrát s označením Motorola Edge (2021). [pokračování článku]

Apple z ničeho nic deaktivoval funkci Share Play pro nové systémy

Jistě jste zaregistrovali, že Apple před pár měsíci představil nové systémy iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 a macOS Monterey. Aktualizace přináší spoustu nových funkcí, včetně vylepšených oznámení, vylepšení pro FaceTime, nových funkcí multitaskingu a dalších. Jednou z oznámených funkcí je SharePlay, na kterou se těšíme. Funkce umožňuje poslouchat společně hudbu, sledovat filmy nebo sdílet obrazovku. Během hovoru stačí stisknout tlačítko „Přehrát v Apple Music“. Apple v současnosti pracuje s Disney+, Huli, HBO Max, NBA, Twitch, TikTok, ESPN+, Paramount+, Pluto, MasterClass. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #32 – Google Pay na hodinkách v Česku a spousta top modelů



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #33 – slušná dávka nových mobilů a jiných novinek

reklama reklama