Nestahujte „vylepšený“ WhatsApp, obsahuje trojského koně

Už jsou dávno pryč časy, kdy k jedné komunikační platformě existovala celá řada klientů od nejrůznějších vývojářů. Společnosti chtějí, aby uživatelé používali jen jednu oficiální aplikaci, někdy jich mají více. Uživatelé se ale snaží najít takovou modifikaci, která nabízí funkce navíc, například čtení smazaných zpráv a podobně. Měli byste si ale dát pozor, co si stahujete do smartphonu.

Nejrůznější modifikované aplikace slibují funkce navíc a často je obsahují. Bohužel hackeři začínají využívat tyto neoficiální klienty a snaží se skrz reklamu v nich obsaženou nalákat uživatele, případně je podvést. Nyní v aplikaci FMWhatsapp ve verzi 16.80.0 se podařilo společnost Kaspersky objevit trojského koně Triada.

Vzhledem k tomu, že mnohdy takové aplikace se stahují z neznámých zdrojů mimo Obchod Play, tak mohou obsahovat takovou hrozbu. V tomto případě první trojský kůň shromažďuje data a následně na povel ze strany serverů útočníka mohou instalovat do zařízení další malware, jehož cílem může být odcizení soukromých dat nebo přihlašovacích údajů. Mnohdy také dodatečný malware zobrazuje reklamu a kliká na nic, takže na zařízení je vyšší spotřeba energie a také dat.

„U této modifikace je pro uživatele těžké rozpoznat potenciální hrozbu, protože aplikace skutečně dělá to, co se nabízí – přidává další funkce. Zjistili jsme však, že kyberzločinci začali v takových aplikacích šířit škodlivé soubory prostřednictvím reklamních bloků. Doporučujeme proto používat pouze komunikační software stažený z oficiálních obchodů s aplikacemi. Ty sice postrádají některé dodatečné funkce, ale nenainstalují do smartphonu spoustu malwaru,“ vysvětluje Igor Golovin, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky.