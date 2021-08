Zdroj: Apple

Není žádným tajemstvím, že Google platí společnosti Apple nemalé finanční částky za to, že je na iPhone jako nastaveno Google vyhledávání. Například v roce 2018 se tato částka vyšplhala podle odhadů na 12 miliard dolarů. Bohužel přesná částka nikdy není k dispozici, jelikož obě strany se k tomuto nevyjadřují, ale dle odhadů v dalších letech ještě více poroste.

Až 20 miliard dolarů

Dle analýz Google zaplatil v minulém roce přibližně 10 miliard dolarů, aby na Apple zařízeních se používalo Google Vyhledávání. Dá se tedy říci, že cena není pevně stanovena a neroste pokaždé, aspoň podle toho, jaké jsou informace k dispozici. Letošní rok má být pro Google nejdražší za celou historii, jelikož suma vstoupla přibližně na 15 miliard dolarů.

Analytici odhadují, že v dalších letech si bude muset Google připlatit ještě více. Pro příští rok se odhaduje, že se suma bude pohybovat mezi 18 a 20 miliardami dolarů. Jedná se již o řádnou částku a zřejmě se to Googlu stále vyplatí. Je ale otázkou, jestli tato suma poroste i v dalších letech a jestli bude tento typ spolupráce rentabilní.

Google v tuto chvíli nemá na globálním trhu nějakého velkého konkurenta. V USA by mohl být nahrazen například Microsoftem. Pokud by vyhledávací gigant odmítl tak vysoké platby, tak by sice Apple mohl zvolit nějakou konkurenci, ale asi by to zákazníci nenesli příliš pozitivně, zejména ve světě.

Zdroj: dotekomanie.cz



Domů » Články » Google zaplatí Applu o 5 miliard více za udržení dominance

reklama reklama