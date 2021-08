E-shopy vám už doručí balík i do kufru auta

V poslední době se rozmohlo doručování zásilek z e-shopů do boxů, které jsou automatizované. Nyní ale přichází zcela nová služba, která má sice své limity a podmínky, ale posouvá využití moderních technologií dál. Novinka se jmenuje Doručení do mého automobilu.

Za novou službou stojí společnosti ŠKODA AUTO, Alza.cz, Zásilkovna a DoDo a jejím cílem je nabídnutí doručení zásilky přímo do kufru vašeho auta. Je zde ale několik podmínek a hned první je zcela pochopitelná. Musíte mít vůz značky Škoda, konkrétně to platí pro modely vyrobené po roce 2019. Zatím ale nebude dostupná pro ENYAQ iV, KAMIQ a SCALA, tyto auta se dočkají až později.

„Spokojenost našich zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou. Proto jsem rád, že jsme jim jako přední inovátor na poli evropské e-commerce tuto bezpečnou bezkontaktní službu dokázali nabídnout mezi prvními partnery v Česku. Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od jeho prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.