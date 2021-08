Zdroj: Xiaomi

Včera jsme vás informovali o problému zdvojování souborů minimálně u smartphonu OnePlus 9 Pro. Nyní se ukazuje, že obdobná situace je i u aplikace Galerie na smartphonech od společnosti Xiaomi. V tomto případě se nabízí řešení.

OnePlus 9 Pro má problém s mediálními soubory, rychle zaplňují úložiště

Galerie si dělá zálohu?

Na smartphonech od společnosti Xiaomi se nachází aplikace Galerie, která je primární pro fotografie, obrázky a videa. Uživatelé si všimli, že si aplikace dělá zálohu všech obrázků, které vytvoříte, odešlete a také přijmete. Samotná kopie se ukládá do vyrovnávací paměti aplikace. To by nebyl až tak velký problém, ale chování aplikace je poněkud zvláštní.

Ačkoliv smažete konkrétní obrázek, tak zůstává kopie právě u aplikace Galerie ve vyrovnávací paměti. Toho si všiml jeden uživatel, který takto objevil fotografii, kterou již smazal. Dokonce znovu získal soubory, které byly odstraněny i před rokem. Pro úplné odstranění stačí u aplikace Galerie smazat cache (vyrovnávací paměť).

Pokud používáte jinou aplikaci na fotografie a videa a nativní řešení od Xiaomi nepoužíváte, stále dochází k vytvoření nežádoucích kopií. Jestliže toto nechcete, musíte aplikaci Galerie zakázat veškerá oprávnění. Následně nebude mít přístup k souborům a nebude dělat duplicitní kopie.

Jestli je vaše zařízení postihnuto, můžete si zkontrolovat dvě složky, jestli jsou zde i smazané soubory:

Android/data/com.miui.gallery/files/gallery_disk_cache/full_size

Android/data/com.miui.gallery/files/gallery_disk_cache/small_size

Zdroj: androidcommunity.com



Domů » Články » Xiaomi aplikace Galerie uchovává fotografie i po smazání

reklama reklama