WhatsApp jen omezí fungování, pokud uživatel nepřijme podmínky [aktualizováno]

Aktualizováno 8. 5.

WhatsApp představil nové podmínky pro používání služby, přičemž je musel odložit o tři měsíce a lépe je vysvětlit uživatelům. Důvodem byl značný odliv ke konkurenčním službám. Bylo stanoveno, že pokud je uživatel nepřijme do 15. května, dojde nakonec ke smazání účtu. Nyní opět mění strategii a tentokrát již nesmaže účet, jen ho omezí.

Uživatel nebude mít přístup k chatům, respektive k přehledu. I tak bude moci odpovídat na příchozí zprávy a také reagovat na hlasové i video hovory, ale jen z notifikací. WhatsApp uvedl, že uživatel bude vyzýván k potvrzení podmínek po nějakou dobu, ale následně stejně dojde s odstupem času i k vypnutí notifikací. Aplikace se tak stane zbytečnou.

Rozruch kolem nových podmínek je hlavně s ohledem na uživatele mimo EU. U nás se podmínky nějak výrazně nemění a WhatsApp musí dodržovat místní zákony a regulace.

Původní článek 16. 1.

Leden tohoto roku je pro WhatsApp skoro pohromou. Vše odstartovalo představením nových podmínek, které měly platit již 8. února. Pokud by je uživatel nepřijmul, došlo by ke smazání a zrušení jeho účtu. Ačkoliv nové znění podmínek není směrodatné pro země EU, tak i přes to vyvolalo odpor. Ten je ale výraznější v zahraničí a uživatelé začali přecházet na konkurenční platformy, zejména na Telegram a Signal.

WhatsApp čelí žalobě kvůli změně podmínek

Odklad o tři měsíce

WhatsApp se zpožděním se snažil dovysvětlit samotné změny v podmínkách a co všechno bude změněno a co zůstane nedotknuté. Vzhledem k tomu, že na indickém trhu se schyluje k soudní bitvě kvůli novým podmínkám a služba čelí dramatickému odlivu uživatelů, tak došlo k rozhodnutí, že nové podmínky budou platit až 15. května.

V oficiálním vyjádření WhatsApp znovu opakuje, že nové podmínky jsou zejména kvůli možnosti komunikace s firmami a také kvůli nakupování, což je nová funkce této platformy a neustále se rozšiřuje. Služba se nyní chce soustředit na vyjasnění dezinformací, které se šíří internetem. Dodává, že jakákoliv soukromá konverzace je stále šifrovaná a nikdo k ní nemá přístup, WhatsApp ani Facebook.

Rozhodli jsme se odložit termín, do kterého bude potřeba naše aktualizované podmínky pročíst a přijmout. Uživatelé se nemusí obávat toho, že jejich účet 8. února přestane fungovat nebo že bude odstraněn. Uděláme také vše pro to, abychom vyjasnili mylné informace o tom, jak zabezpečení a ochrana osobních údajů uživatelů v aplikaci WhatsApp ve skutečnosti funguje. Naše uživatele poté požádáme, aby si aktualizované Podmínky použití prostudovali vlastním tempem před tím, než nové funkce pro komunikaci se společnostmi 15. května zprovozníme.

WhatsApp uvádí, kterých oblastí se týkají změny v podmínkách:

Poskytování zákaznických služeb: Pracujeme na usnadnění komunikace se společnostmi, a některé z těchto společností mohou používat určité produkty Facebooku. Například mohou k zodpovídání dotazů zákazníků používat hostingové služby, které má Facebook v plánu nabízet. Pokud společnost těchto služeb využívá, přehledným způsob chat s danou společností označíme. Bude tedy jen na vás, zda se ji rozhodnete oslovit.

Objevování nových společností: Uživatelé se o nových společnostech často dozvídají z reklam na Facebooku nebo na Instagramu. Tyto reklamy mohou obsahovat tlačítko, jehož prostřednictvím můžete dané společnosti odeslat zprávu v aplikaci WhatsApp. Stejně jako v případě všech ostatních reklam na Facebooku, pokud se rozhodnete na reklamu kliknout, může tato informace být použita k cílenému zobrazování reklam na Facebooku.

Nákupní prostředí: Některé společnosti, které mají Obchod na Facebooku nebo na Instagramu, mohou svůj Obchod přidat také do profilu společnosti v aplikaci WhatsApp. To uživatelům umožňuje prohlédnout si produkty dané společnosti na Facebooku či Instagramu a následně je zakoupit přes WhatsApp. Pokud se nákupní platformu Obchody rozhodnete používat, v aplikaci WhatsApp vás budeme informovat o tom, jak vaše údaje sdílíme s Facebookem.

Zdroje: thenextweb.com, androidpolice.com



