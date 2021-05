Zdroj: Dotekomanie.cz

Konverzace Facebooku, Instagramu nebudou ve výchozím stavu šifrovány nejméně do roku 2022

Facebook za několik posledních let schytával poměrně velkou kritiku, což je také proto, že v některých zemích světa má téměř monopol na zasílání zpráv a sociální sítě. Kromě toho se také může pochlubit nepříliš dobrými výsledky, co se týká soukromí uživatelů a zacházení s jejich osobními daty. Společnost si toho je vědoma, a tak se na své reputaci pokusí alespoň trochu zapracovat, chystá se totiž novinka, díky které budou zprávy mezi uživateli šifrovány. Nic ale není tak růžové, jak se může na první pohled zdát – této aktualizace se máme dočkat nejdříve příští rok.

Dobré zprávy s dlouhou čekací dobou

Není to poprvé, co by Facebook chtěl konverzace svých uživatelů šifrovat. Šifrování end-to-end zavedl již v roce 2016 pro svou aplikaci Messenger s rámci „Tajné konverzace“, ta však ale nabízela značně omezené funkce oproti klasické konverzaci. Podobnou funkci šifrování začíná vyvíjet také Instagram, u něj se však nemá jednat o šifrování end-to-end, nýbrž vlastní šifrovací protokol. Šifrování zpráv již nějakou dobu nabízí také WhatsApp, společnost Facebook však tento protokol vyvíjí pro všechny tyto 3 platformy a je tak možné, že v budoucnu díky sjednocení bude možná multiplatformní konverzace.

Facebook také uvedl své vyjádření na svém blogu, který se týkal zejména studií a rozhovorů o ochraně soukromí;

I když očekáváme, že v letošním roce dosáhneme dalšího pokroku ve výchozím end-to-end šifrování pro Messenger a Instagram Direct, jedná se o dlouhodobý projekt a plně end-to-end šifrování budeme mít nejdříve v roce 2022. Bezpečnostní funkce, které jsme již představili, jsou navíc navrženy tak, aby fungovaly s end-to-end šifrováním, a do našich služeb plánujeme pokračovat ve vytváření silných bezpečnostních prvků.

Je tak trochu překvapivé, že gigantovi, jako je Facebook, trvá implementace šifrování tak dlouhou dobu. Zejména s přihlédnutím k tomu, že je plánována již od roku 2019. Může to však být také tím, že Facebook se snaží propojit hned 3 své platformy, což je mnohem složitější, než šifrování pouze jedné chatovací aplikace. Tak či tak, Facebook postupně přichází o více a více svých uživatelů, kteří přecházejí na konkurenční platformy, jako je Signal nebo Telegram, u kterých jsou uživatelská data více v bezpečí.

Zdroj: xda-developers.com



