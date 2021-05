Apple vydal iOS 14.5.1, přináší opravu chyb

Týden po zveřejnění iOS 14.5 nám Apple přichystal drobnou, byť důležitou aktualizaci iOS 14.5.1. Jak už označení systému napovídá, jedná se o velmi malou aktualizaci, která přináší hlavně opravy chyb a vylepšení výkonu. Apple také vydal iOS 12.5.3 pro starší iPhony, které iOS 14.5 už nepodporují.

Opět si aktualizaci můžete stáhnout prostřednictvím OTA (over-the-air) v aplikaci Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Číslo sestavení pro toto vydání je 18E212. iOS 14.5 přineslo několik nových funkcí, jako je odemykání iPhonu skrze Apple Watch, vylepšenou Siri a další novinky.

iOS 14.5.1 opravuje chybu, která některým uživatelům bránila v zobrazování výzev App Tracking Transparency. Nový instalační balíček se pomalu začíná rozšiřovat, takže může chvíli trvat, než jej budete mít k dispozici. Ale zpravidla byste měli aktualizaci mít už nyní k mání.

