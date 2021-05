Google se pokusí vynutit dvoufázové ověření účtů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nikdo by neměl podceňovat zabezpečení svých účtů, zejména v prostředí internetu. Již dlouho se nabízí pokročilejší metody, jako je například správce hesel nebo dvoufázové/dvoufaktorové ověření. Případně jde kombinovat obě metody. Zpravidla jsou dobrovolné a záleží jen na uživateli, jestli je chce využít. To je i případ Googlu, ale to se změní.

Heslo a mobil, minimálně

Google nabízí možnost dvoufázového ověření účtů velmi dlouhou dobu, přičemž lze využít i správce hesel, který je integrován do webového prohlížeče Chrome a je také dostupný pro smartphony. Právě pro vyšší zabezpečení svého účtu lze nastavit dvoufázové ověření, které přidává jeden krok navíc, když se chcete přihlásit.

Google oznámil, že v dohledné době zavede dvoufázové ověření již v základu. Pokusí se tedy touto cestou vnutit uživatelům tuto metodu ověření. Ve výsledku to bude vypadat tak, že při přihlášení zadáte e-mail a své heslo. Následně budete vyzváni k potvrzení na svém mobilním telefonu. Vzhledem k tomu, že mobil má zpravidla nějakou formu zabezpečení, například pomocí biometrických údajů, tak bez něj se jen tak nedostane k vašemu účtu.

Vynucení této bezpečnostní funkce se asi nemusí líbit každému uživateli, ale jedná se o bezpečnostní prvek navíc. Sice Google neposkytl detailnější informace, ale pravděpodobně umožní deaktivaci dvoufázového ověření, pokud si to bude uživatel přát. Ve svém vyjádření sice uvedl, že dojde k automatické aktivaci u všech účtů, které jsou správně nakonfigurovány, ale nebyl konkrétní, co to vlastně znamená. Můžeme jen odhadovat, že bude nutné splnit několik podmínek, jako je například přiřazení mobilního telefonu k uživatelskému účtu.

