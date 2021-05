Současné baterie se mohou dočkat výrazného vylepšení

Fotka od JAEWON LYOO z Pixabay

Mobilní zařízení všeho druhu jsou závislá na bateriích. Sice se každý rok objeví zázračná technologie, ale cesta k masové produkci je zdlouhavá, stejně jako testování. Proto zde nejsou zcela nové baterie nabízející lepší vlastnosti. Naštěstí jsou zde ale výzkumy, které se zaměřují na vylepšení stávající technologie do doby, než zde bude jiné a efektivnější řešení.

Pomalejší degradace

Současné baterie založené na lithiu existují v několika variacích a obsahují i další materiály. Dlouho se mluví například o využití grafenu. Výzkumníci z Japan Advanced Institute of Science and Technology zveřejnili objev, respektive vylepšení současné technologie.

U anod se používá jako pojivo PVDF (polyvinylidenfluorid). Jeho hlavním nedostatkem je ale degradace, která se snižuje po 500 cyklech nabíjení o 35 %. Současné baterie v závislosti na použití následně degradují o 5 až 10 % za rok. Pokud tedy máte mobil s baterií o kapacitě 5000 mAh, tak při větším používání se můžete za rok dostat i na kapacitu 4500 mAh.

Výzkumníci ale přichází s materiálem nahrazující PVDF. Novinka dostala označení BP („Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene“), což je kopolymer. Díky němu se zpomalí degradace. Dle současných výsledků dojde k degradaci o 5 % až po pěti letech, respektive po 1700 cyklech. Výzkumníci naznačují, že zpomalení by mohlo být delší.

Sice se jedná o zajímavé vylepšení, ale je otázkou, jestli výrobci baterií dokáží efektivně upravit výrobu pro použití nového materiálu. Pokud by šlo vše dle plánu, nemuseli bychom řešit výměnu baterie po dvou letech. Zařízení by mohla fungovat poměrně normálně 5 a více let.

Zdroj: phonearena.com



