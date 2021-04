Zdroj: Apple

To nej z uplynulého týdne #16 – Apple novinky, Mapy.cz a bezpečnostní hrozby

Mapy.cz oficiálně podporují Android Auto

Android Auto je oficiálně pro Českou republiku nějakou dobu, byť jde vidět, že Google nespěchá s uvolněním dostupnosti aplikace. I tak lze používat tento systém. V poslední době jde pozorovat, že Android Auto už podporuje více navigačních aplikací, ne jen ty od Googlu. Nyní došla řada na Mapy.cz. [pokračování článku]

Přes WhatsApp se šíří hrozba, kvůli které můžete přijít o přístup k účtu

Komunikační platforma WhatsApp čelí hrozbě, která se poměrně ve velkém šíří přes skupinové chaty. Jedná se o hrozbu, která se tváří jako oficiální aktualizace v podobě nabídky stažení nového růžového vzhledu. [pokračování článku]

Fitbit Luxe oficiálně, cena začíná na 149,95 eurech

Fitbit stále produkuje chytré náramky a hodinky pod svou značkou a více méně pozorujeme propojení s Googlem jen na úrovni služeb a softwarových vychytávek. Dnes jsme se dočkali představení nového luxusnějšího náramku Fitbit Luxe. [pokračování článku]

Chytrý lokátor AirTag od Applu je konečně představen

Zmínky o AirTags byly objeveny v iOS již v iOS 13, a přesto jsme se jich ani vloni v roce 2020 nakonec nedočkali. AirTag pro nalezení vašich věcí byl však nyní v rámci jarní keynote Apple konečně představen. V praxi se jedná o jakýsi chytrý přívěšek, prostřednictvím kterého budete moci najít například své klíče, a to přes mobilní aplikaci Find My. [pokračování článku]

Apple představil nový iMac s Apple Silicon čipem a zcela novým designem

Apple představil také zcela nový Mac, který staví na úspěchu procesoru Apple M1. Jedná se o zcela nový iMac, který na první pohled zaujme zcela nový designem s mnoha barvy. [pokračování článku]

Nový iPad Pro 2021 představen, přináší miniLED displej, Apple M1 a 5G

Apple dnes v rámci první letošní keynote s názvem Spring Loaded představil dle očekávání novou generaci tabletu iPad Pro a další novinky. Nová generace přináší především vyšší výkon nebo novou technologii zobrazovacího panelu miniLED. [pokračování článku]

iPhone 12 se dočkal nové fialové barevné varianty

Apple dnes v rámci jarní keynote představil novou jarní barvu pro současný top model iPhone 12. Jedná se o fialovou barvu, která tak doplní aktuálních pět barev – bílou, černou, červenou, zelenou a modrou. Nová barva se začne prodávat již brzy. [pokračování článku]

Apple Podcast nabídne nové předplatné pro poslouchání podcastů

Apple poslední dobou vcelku usilovně rozšiřuje své služby. Dnes jsme se dočkali dalšího přírůstku v podobě Apple Podcast, což je předplatné, které umožní tvůrcům nové funkce pro posluchače při poslouchání podcastů. Vylepšení se dočká také vestavěná aplikace podcastů na iPhonech. [pokračování článku]

Apple představil také novou verzi Apple TV 4K s novým ovladačem

Na první letošní keynote Apple kromě nových iPadů Pro, nového iMacu, nové barevné verze iPhone 12 nebo AirTags, představil také novou verzi Apple TV 4K. Ta přináší především dlouho očekávanou aktualizaci procesoru, jelikož naposledy se tento produkt dočkal nějakého vylepšení před 4 lety v roce 2017. Nový je ale také ovladač. [pokračování článku]

Moto G20 je novinka od Motoroly s cenou 4 199 Kč

Za poslední dobu jsme se dočkali několika novinek od společnosti Motorola. Posledními přírůstky jsou mobily Moto G40 Fusion a Moto G60. Dnes zde máme další novinku v podobě Moto G20. Už jen podle označení zapadne do nižších příček, i tak může zaujmout některými specifikacemi. [pokračování článku]

Samsung uvedl třetí verzi Galaxy S20 FE

Samsung minulý rok uvedl dva smartphony Galaxy S20 FE a Galaxy S20 FE 5G. Jediný podstatný rozdíl mezi nimi není jen v podpoře sítí páté generace, ale také v samotných procesorech. Spekulovalo, že bychom se měli dočkat ještě jedné verze v LTE provedení. [pokračování článku]

Twitter konečně podporuje vyšší rozlišení obrázků

Twitter si pohrával s vyšší kvalitou nahrávání a zobrazování fotografií ve své aplikaci. Dnes došlo na oznámení, že novinka je dostupná pro všechny uživatele na platformách Android a iOS. To ale nemusí znamenat, že ji máte automaticky aktivovanou. Pokud chcete takovou možnost, musíte jít do nastavení a pak do sekce Využití dat. Zde pak stačí zvolit, kdy se mají zobrazovat a kdy nahrávat – jestli jen na WiFi, nebo i na mobilních datech. [pokračování článku]

Instagram nabídne více reklam

Instagram už dávno není jen sociální službou na sdílení fotografií. Před nějakou dobou přejala funkci Snapchatu, tzv. Stories, dočasné příběhy. Relativně nedávno byla implementováno Reels, což pochází z konkurenční služby TikTok. Nyní přišel čas začít vydělávat i na této sekci aplikace. [pokračování článku]

Google zavede „Safe Mode“, aby se neopakovalo nedávné fiasko

Google zapříčinil poměrně masivní problém v systému Android, jelikož poslal do světa Chrome a komponentu WebView s chybou. Ta způsobila nestabilitu aplikací, které nešly následně používat, případně se nemohly ani spustit. Řešením bylo odinstalování WebView, případně Chromu. Stačilo přejít na starší verzi, případně následně aktualizovat opravenou variantu. Ta byla dostupná několik dnů na to. Google nechce, aby se daný problém ještě jednou opakoval a zavádí změny. [pokračování článku]

Honor oficiálně představil Play 5T Life

Značka Honor osamostatněná od společnosti Huawei má na svědomí nový telefon v podobě modelu Play 5T Life. Zařízení se sice nedočkalo vůbec žádného ceremoniálu, ale pozorným samozřejmě tato zpráva neunikla. Z pohledu specifikací půjde o průměrně vybaveného zástupce, kterého čínský výrobce bude chtít nabídnout v prodeji převážně mladým a nenáročným uživatelům. [pokračování článku]

Pozor na falešnou reklamu lákající na Facebook Messenger

Pokud jde o nebezpečné aplikace pro mobilní telefony, zpravidla se objevují v alternativních obchodech nebo zdrojích. Je pravdou, že občas něco unikne společnostem Google i Apple, ale je ihned učiněna náprava a útočníci musí hledat nový způsob. Hackeři začínají používat poněkud jednodušší metodu, která může velmi jednoduše zmást i ostražitého uživatele. [pokračování článku]

Facebook nově usnadňuje export textových příspěvků

Facebook zavádí novou funkci, která umožní mnoha uživatelům po celém světě archivovat své příspěvky a také je exportovat či sdílet do Dokumentů Google, WordPressu nebo Blogger. Společnost podobný nástroj vydala již dříve, když umožnila exportovat fotografie na Fotek Google. Jak stará, tak i nová funkce tak může uživatelům opouštějící tuto sociální síť zásadně ulehčit uchování dat, která zveřejnil. [pokračování článku]

Obchod Play zrychlí instalace a aktualizace aplikací

Google před nějakou dobou představil pro vývojáře tzv. App Bundles, což je metoda, při které se instalační balíček aplikace rozdělí do několika menších balíčků. Podle zařízení se následně stáhnou a nainstalují jen ty součásti, které jsou potřebné pro daný smartphone. Původně vše muselo být v jednom balíčku, což zabralo více prostoru v mobilu a byly obsaženy části, které se nikdy nepoužijí. Nyní nasazuje další systém, který zrychlí celý proces aktualizace a instalace. [pokračování článku]

