Google zavede „Safe Mode“, aby se neopakovalo nedávné fiasko

Google zapříčinil poměrně masivní problém v systému Android, jelikož poslal do světa Chrome a komponentu WebView s chybou. Ta způsobila nestabilitu aplikací, které nešly následně používat, případně se nemohly ani spustit. Řešením bylo odinstalování WebView, případně Chromu. Stačilo přejít na starší verzi, případně následně aktualizovat opravenou variantu. Ta byla dostupná několik dnů na to. Google nechce, aby se daný problém ještě jednou opakoval a zavádí změny.

Nelze spustit aplikace v Androidu? Nabízí se dočasné řešení

Safe Mode a další vylepšení

V první řadě Google informuje, že mění samotný způsob vývoje, respektive testování, aby se do světa nedostala verze, která by způsobila tak masivní problém i s aplikacemi ostatních vývojářů. Dále se zaměří na urychlení procesu vydávání aktualizací, zejména s ohledem na opravu chyb. V tomto případě nejde o jednoduchý úkol, jelikož Chrome a WebView je v několika variantách pro různé smartphony.

Také společnost slibuje vylepšení podpory a komunikace v případě problémů a jejich řešení. Zatím by se jednalo jen o úpravy samotného vývoje, testování a produkce. Novinkou ale bude Safe Mode. Tato funkcionalita bude zabudována přímo do WebView, tedy klíčové komponenty.

Novinka by se dala popsat jako záložní verze, jelikož v případě nestability, chybovosti nebo jiné komplikovanosti, která bude zaznamenána, WebView se přepne do původního sestavení. Díky tomuto mechanismu se sice může objevit nestabilita, ale záhy dojde k aktivaci stabilní předchozí verze. Nemělo by se tedy opakovat fiasko, které postihlo mnoho uživatelů.

