Twitter konečně podporuje vyšší rozlišení obrázků [aktualizováno]

Aktualizováno 22. 4.

Twitter si pohrával s vyšší kvalitou nahrávání a zobrazování fotografií ve své aplikaci. Dnes došlo na oznámení, že novinka je dostupná pro všechny uživatele na platformách Android a iOS. To ale nemusí znamenat, že ji máte automaticky aktivovanou. Pokud chcete takovou možnost, musíte jít do nastavení a pak do sekce Využití dat. Zde pak stačí zvolit, kdy se mají zobrazovat a kdy nahrávat – jestli jen na WiFi, nebo i na mobilních datech.

Samotné vyšší rozlišení je zde konkrétně 4K, tedy přibližně ekvivalent 8,3MPx snímkům. U mnoha smartphonů stejně bude docházet ke snížení rozlišení, když pomyslným minimem je 12 MPx, přičemž maximum je dnes až 108 MPx.

Původní článek 7. 1.

Sociální sítě jsou také o sdílení obrázků, fotografií a videí. Vzhledem k množství musí mnohé společnosti volit značná omezení, aby nedocházelo k přetížení serverů. Ostatně uživatelé toho mohou nasdílet vskutku hodně. Co se týče Twitteru, tak je znám nižším rozlišením obrázků, respektive fotografií, ale to se nyní konečně trochu mění.

Twitter a vyšší rozlišení

Ačkoliv se může jednat o dobrou zprávu pro ty, co chtějí sdílet fotografie ve vyšším rozlišení, tak z pohledu uživatelů se nenabízí nejlepší uživatelský zážitek. V základu bude muset uživatel kliknout na menu pod třemi tečkami v horním pravém rohu a zde vyžádat 4K načtení. Následně je uživatel informován malým textem v dolní části displeje, že je načtena fotografie ve vyšším rozlišení.

Tato funkce je již rok dostupná na iOS, ale zde stačí jen podržet prstem na snímku a vyžádat lepší kvalitu. Je tedy vidět, že Twitter spíše volí cestu, kdy nechce za každou cenu nabídnout běžnou kvalitu a jen na vyžádání dopřát uživatelům vyšší rozlišení.

Součástí této změny je také možnost nahrávat snímky ve 4K rozlišení, což je ekvivalent 8,3 MPx. Abyste mohli sdílet v této kvalitě, musíte jít do nastavení, zvolit položku data a úspora a zde až zvolit vyšší kvalitu snímků. Volba je v základu deaktivovaná. Po kliknutí si můžete vybrat, jestli se mají snímky ve vyšší kvalitě nahrávat jen na WiFi, nebo i na mobilních datech. Novinka je dostupná zatím v aplikaci Twitter ve verzi 8.76.0-beta.02. Můžete se zapojit do testování, nebo si stáhnout instalační APK balíček.

