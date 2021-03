Nubia Red Magic 6; Zdroj: Nubia

To nej z uplynulého týdne #9 – LassPass, Lyra, Note 10S a další

LastPass pro Android má sedm (ne)bezpečných trackerů

Německá firma Exodus, zabývající se bezpečností, při vyšetřování zjistila, že populární aplikace pro správu hesel LastPass shromažďuje a odesílá osobní informace platících uživatelů. Činí tak pomocí sedmi různých vestavěných trackerů. [pokračování článku]

Google vydal další novinky pro Pixely

Google se rozhodl, že nebude čekat na nový smartphone, aby představil nové softwarové novinky pro své mobily. Každé tři měsíce se tak dočkáme nějakých nových funkcí nebo vylepšení, ale zároveň se jedná o ochutnávku toho, co se může dostat i na další smartphony se systémem Android. Dnešní novinky jsou trochu chudší. [pokračování článku]

Google vytvořil kodek Lyra, první vylepší video hovory

Pandemie zasáhla životy mnohých lidí, ale i společnosti začaly vyvíjet nové technologie, které mají zlepšit kvalitu běžného života. Hodně se udělalo i v oblasti propojování lidí. Na vzestupu jsou služby spojené s hovory a video hovory. Zde ale některé narážejí na kvalitu připojení a také na další aspekty, jako je třeba výkon hardwaru. Google se soustředil i na tento aspekt a vytvořil nový kodek Lyra. [pokračování článku]

Meizu 18 a Meizu 18 Pro oficiálně, top modely se slušnou výbavou

Společnost Meizu nepatří zrovna mezi nejaktivnější výrobce na trhu, ale asi ničemu nevadí, že nevydá každý měsíc nový smartphone. V květnu minulého roku došlo na představení top modelů Meizu 17 a Meizu 17 Pro a po necelém roce zde máme novinky Meizu 18 a Meizu 18 Pro. [pokračování článku]

Vivo S9 je novinka s trochu netradičním designem

Společnost Vivo nedávno oficiálně vstoupila na český trh a přinesla rovnou tři smartphony. Dalším by se mohl stát i model Vivo S9, který byl právě dnes představen v domovské Číně. Už na první pohled jde vidět, že designem bude mírně vybočovat svým hranatějším provedením. [pokračování článku]

Redmi uvedlo ještě novinky Note 10S a Note 10 5G

Dnes jsme vás informovali o představení novinek Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro a Redmi Note 10 Pro Max. V tuto chvíli máme informace, že se k nám nedostane model Redmi Note 10 Pro, ale v mírné úpravě. Zájemci se mohou těšit na modely Redmi Note 10, který bude dostupný za 4 999 Kč (64 GB), případně 5 499 Kč (128 GB) od 15. března. [pokračování článku]

Nubia představila Red Magic 6 a 6 Pro, nové herní mobily

Nubia dnes vystupuje jako samostatný výrobce smartphonů, byť původně se jednalo jen o subznačku společnosti ZTE. Na svém kontě má také sérii herních mobilů a dnes jsme se dočkali představení Nubia Red Magic 6 a Nubia Red Magic 6 Pro. I tentokrát se má jednat o nejlepší stroje pro pravé hráče. [pokračování článku]

Pokrytí signálem LTE se rozšiřuje o další stanice metra

Naposledy nás operátoři informovali na konci minulého roku o rozšíření pokrytí signálem LTE ve stanicích metra Hůrka, Lužiny a Náměstí míru. Práce na pokrývání dále pokračují a dnes se oficiálně pokryly další tři stanice pražského metra. [pokračování článku]

Huawei spouští vlastní e-mailovou službu Petal Mail

Společnost Huawei se snaží navzdory sankcím, které na ní uvalily USA, vyvíjet úsilí na své vlastní softwarové základně aplikací. Kromě vlastního operačního systému Harmony OS společnost vyvíjí i aplikace, které by měly nahradit ty od společnosti Google. [pokračování článku]

Android Auto nově umí zobrazit dvě aplikace najednou

Google aktualizoval Android Auto o podporu tapet a zkratek přes Google Assistenta. Jak se ukazuje, hlavní novinku si nechal na později, bohužel není určena v základu pro každého uživatele. Hodně záleží také na typu displeje, který je obsažen v automobilu. [pokračování článku]

Snapdragon Sound zajistí kvalitní zvuk pro bezdrátový poslech

Společnost Qualcomm je známá především jako výrobce procesorových čipů Snapdragon pro mobilní zařízení. Nově přichází na trh s obchodní značkou Snapdragon Sound, která by měla přinést optimalizaci mobilního hardwaru pro vysoce kvalitní zvuk přes bezdrátový přenos. [pokračování článku]

Android získává nové API pro sledování spánku

Většinou musíme čekat na nové API pro vývojáře u operačních systémů až na vydání nové verze. Google občas představí novinku nezávisle, přičemž do mobilů a dalších zařízení dostane nové API skrze aktualizaci například Google Play služeb. To se do jisté míry děje i nyní, byť spíše zpřístupňuje další možnost. Tentokrát jsme se dočkali Sleep API. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #8 – Mapy.cz, Twitter, podcast



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #9 – LassPass, Lyra, Note 10S a další

reklama reklama