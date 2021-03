Android získává nové API pro sledování spánku

Zdroj: Google

Většinou musíme čekat na nové API pro vývojáře u operačních systémů až na vydání nové verze. Google občas představí novinku nezávisle, přičemž do mobilů a dalších zařízení dostane nové API skrze aktualizaci například Google Play služeb. To se do jisté míry děje i nyní, byť spíše zpřístupňuje další možnost. Tentokrát jsme se dočkali Sleep API.

Nové API

Sleep API je další možnost pro vývojáře, jak získávat cenná data bez nutnosti vytváření si vlastních řešení. Jak už název napovídá, novinka se týká možnosti získávání dat o spánkové aktivitě uživatele smartphonu. Pokud máte například příslušenství s touto funkcí, je Sleep API zbytečné, ale jestli k danému účelu chcete používat další data ze smartphonu, může se hodit.

Vývojáři nově budou moci získávat informace přímo z Androidu kolem spánku uživatele. Výhodou je, že se jedná o unifikovaný systém, který je navíc designovaný na minimální spotřebu energie. Sleep API poskytuje data v desetiminutových intervalech, případně souhrn po spánku. Aplikace novinku nemůže jen tak používat bez povolení uživatele. Google testoval Sleep API u svých aplikací a také u Sleep As Android od českého vývojáře Petra Nálevky. Ten ji integroval již na konci února.

Sleep API je dostupné u všech smartphonů s Androidem 10 a novějším. Vývojáři tak nebudou muset řešit vlastní mechanismy identifikace spánkové aktivity a ladit vývoj pro nejrůznější smartphonu. Každá aplikace s touto novinkou musí požádat o oprávnění, jelikož Sleep API využívá poměrně dost senzorů k detekci.

