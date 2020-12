Signál LTE internetu nově dostupný na stanicích Náměstí Republiky, Národní třída a Opatov

Zdroj: Dotekomanie.cz

Operátoři letos pokrývají stanice a tunely v metru o sto šest. To jim nyní umožňuje také zkrácená doba provozu metra, díky čemuž mají více prostoru pro pokládání kabelů a instalaci antén. Nyní se dozvídáme, že byly pokryty další tři stanice pražského metra.

Signál v metru se kvůli koronaviru šíří rychleji, do konce roku bude pokryto ještě pět stanic

Další tři stanice metra pokryty

Konkrétně jsme se dočkali pokrytí mobilním signálem LTE u celkem tří stanic – Náměstí Republiky, Národní třída a Opatov. Krom toho jsou samozřejmě pokryty jejich přilehlé tunely. To znamená, že se operátorům podařilo splnit slib a opravdu do konce tohoto roku pokryli stanice v centru města. Na lince C pak dokonce dojedete se signálem až do stanice Háje.

Již nyní se pracuje na dalším pokrytí, před necelým měsícem jsme informovali o pokrytí pěti stanic do konce roku, přičemž zbývají tak stanice Nové Butovice a Hůrka. Celkem je nyní pokryto LTE signálem 36 stanic. U Vodafonu jsou pak všechny kromě úseku Nemocnice Motol – Dejvická pokryty také 5G sítí.

