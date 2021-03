LastPass pro Android má sedm (ne)bezpečných trackerů

Německá firma Exodus, zabývající se bezpečností, při vyšetřování zjistila, že populární aplikace pro správu hesel LastPass shromažďuje a odesílá osobní informace platících uživatelů. Činí tak pomocí sedmi různých vestavěných trackerů.

Ačkoliv LastPass umožňuje se od trackerů odhlásit, samotná existence vestavěného softwaru může představovat pro řadu uživatelů bezpečnostní riziko Trackery dokáží shromažďovat údaje, jako jsou informace o zařízení, mobilní operátor, typ účtu LastPass a reklamní ID Google, které se používají k připojení uživatelských dat mezi jinými aplikacemi a platformami.

Čtyři z těchto trackerů jsou dokonce určeny pro Google Analytics a zprávy o selhání, zatímco ostatní poskytují informace aplikacím AppsFlyes, MixPanel a Segment, přičemž další se specializuje na profilování uživatelů a cílení reklam.

Mluvčí společnosti LastPass prohlásil, že všechny trackery slouží ke zlepšení uživatelského zážitku a firma slibuje, že neposílají žádné citlivé uživatelské informace. A pokud trackery v aplikaci nechcete, můžete je deaktivovat tak, že v aplikaci přejdete do podnabídky Ochrana osobních údajů a vypnete je.

Je samozřejmě hezké, že se tváří LastPass zcela nevinně. Jak nás ale historie učí, mnoho Android aplikací těží hlavně z dat svých uživatelů. Doporučujeme, abyste byli opatrní, kterou aplikaci zrovna instalujete a co vše s ní hodláte sdílet.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!