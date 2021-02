Na trh přichází trojice novinek od společnosti vivo

Zdroj: vivo

Čínský gigant vivo oficiálně vstupuje na český trh a dnešním dnem začíná také prodej hned trojice modelů. Jako první se dočkáme smartphonů střední a nižší střední třídy, vivo Y70, vivo Y20S a nejlevnější vivo Y11s.

vivo Y70

Model Y70 zapadá do střední třídy jak cenou, tak i výbavou. Pohonnou jednotkou se v tomto případě stal Snapdragon 665 napojený na 8GB operační paměť, což společně vytváří skvělou kombinaci nejen pro běžnou práci, ale také pro hraní her. Pro vaše data poslouží 128GB úložiště, které lze rozšířit paměťovými kartami o kapacitě až 1 TB. Veškerý obsah vám zprostředkuje 6,44 palcový panel s AMOLED technologií, FullHD+ rozlišením a integrovanou čtečkou otisků prstů optického typu. Tyto komponenty pak pohání baterie o kapacitě 4100 mAh, kterou lze dobíjet až 33 watty. Celé toto kombo se nakonec vešlo do těla o rozměrech 161 x 74,08 x 7,83 mm a váze 171 gramů.

Dále jsou na těle zařízení celkem 4 fotoaparáty v čele s 48MPx hlavním, ten doplňuje dvojice 2MPx senzorů pro makro snímky a bokeh efekt, zepředu v maličkém notchi si pak našla své místo 16MPx selfie kamerka.

Specifikace vivo Y70

displej: 6,44 palců, 2400 x 1080 pixelů, AMOLED

procesor: Snapdragon 665

RAM: 8 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 10 + Funtouch OS 11

Foťáky: zadní – 48 MPx 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx

3.5mm jack, USB-C

čtečka otisků prstů v displeji

LTE, Bluetooth 5.0, GPS, BDS, GLONASS, Galileo, NFC, WiFi

rozměry: 161 x 74,08 x 7,83 mm, 171 gramů

baterie: 4100 mAh + 33 W

vivo Y20s

vivo Y20s zapadá doprostřed těchto novinek. V tomto případě výrobce vsadil na Snapdragon 460 doplněný o 4GB operační paměť a 128GB úložiště s podporou paměťových karet. Displej o úhlopříčce 6,51 palců disponuje HD+ rozlišením a IPS technologií. Dlouhou výdrž pak má na starosti baterie o nadprůměrné kapacitě 5000 mAh, která podporuje až 18W nabíjení a má zaručit 2-3 denní používání. Zamrzí snad jen přítomnost staršího microUSB.

O pořizování fotografií se zde stará taktéž čvteřice fotoaparátů. Hlavní nabízí rozlišení 13 MPx a doplňuje jej duo 2+2 MPx pro makro a bokeh efekt. Pro selfie snímky slouží 8MPx fotoparát umístění v malém notchi v displeji. Nakonec zde nechybí ani čtečka otisků prstů integrovaná do zamykacího tlačítka.

Specifikace vivo Y20s

displej: 6,51 palců, 1600 x 720 pixelů, IPS

procesor: Snapdragon 460

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 10 + Funtouch OS 11

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

3.5mm jack, microUSB

čtečka otisků prstů na boku

LTE, Bluetooth 5.0, GPS, BDS, GLONASS, Galileo, NFC, WiFi

rozměry: 164,4 x 76,32 x 8,41mm, 171 gramů

baterie: 5000 mAh + 18 W

vivo Y11s

Jako poslední výrobce uvedl model Y11s, který zapadá do nejnižší třídy. Procesor je zde stejný jako v případě modelu Y20s, tedy Snapdragon 460, s tím rozdílem, že operační paměť se zmenšila na 3GB a úložiště na pouhých 32 GB. Baterii o kapacitě 5000 mAh lze nabíjet skrze microUSB až 10 watty, to vás ale příliš trápit nemusí, jelikož výdrž by zde také měla být alespoň dva běžného používání. Ani v takto levném modelu nechybí čtečka otisků prstů, která je integrována do zamykacího tlačítka. Displej je zde pak zcela identický jako u modelu Y11s, tedy 6,51 palců, HD+ rozlišení a IPS technologie.

vivo Y11s pak disponuje celkem třemi fotoaparáty, z toho dva jsou na zadní straně. Hlavní je schopen pořizovat až 13MPx snímky, 2MPx slouží pro bokeh efekt, v notchi nad displejem pak pro selfie slouží 8MPx fotoaparát.

Specifikace vivo Y11s

displej: 6,51 palců, 1600 x 720 pixelů, IPS

procesor: Snapdragon 460

RAM: 3 GB

úložiště: 32 GB + microSD

Dual SIM

Android 10 + Funtouch OS 11

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

3.5mm jack, microUSB

čtečka otisků prstů na boku

LTE, Bluetooth 5.0, GPS, BDS, GLONASS, Galileo, NFC, WiFi

rozměry: 164,4 x 76,32 x 8,41mm, 171 gramů

baterie: 5000 mAh + 10 W

Dostupnost

Od dnešní dne, 18. února 2021, jsou v Česku oficiálně v prodeji tři modely chytrých telefonů značky vivo, které lze zakoupit u prodejců Alza.cz, CZC.cz, Mall.cz, Datart, Electroworld, Mobil Pohotovost a Space. V blízké budoucnosti vivo plánuje navýšit počet partnerských prodejců. Pokud jde o doporučené maloobchodní ceny, vivo Y70 bude k dispozici za 5999 Kč, vivo Y20s za 4299 Kč a vivo Y11s za 3299 Kč.

