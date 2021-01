Apple zakázal „sideloading“ iOS aplikací na M1

Apple tento týden implementoval mechanismus blokování na straně serveru, čímž zabránil majitelům Mac počítačů s M1 procesorem načítání aplikací pro iOS. Samozřejmě nejde o všechny aplikace.

Již není možné používat aplikace třetích stran, jako je například iMazing, které jste si nainstalovali takzvaně mimo ekosystém. Dříve bylo možné nainstalovat takřka jakoukoli aplikaci, ovšem tomu dal Apple nyní stopku – alespoň na M1. Pokud tedy nainstalujete aplikaci třetí strany mimo App Store, macOS Big Sur vám vyhodí hlášku „Tuto aplikaci nelze nainstalovat, protože vývojář neměl v úmyslu ji spustit na této platformě“.

Vývojáři aplikací mají možnost zpřístupnit své iOS aplikace na Mac počítače s ‌M1‌, ale mohou tento krok také odmítnout. Populární aplikace jako Netflix, Hulu, Instagram a další se rozhodly nezpřístupnit své iOS verze pro Macy. Dříve bylo možné je instalovat a používat s aplikacemi jako iMazing nebo Apple Configurator 2, ale tomu je konec.

Jediné iOS aplikace‌, které lze nainstalovat na M1 Macy, jsou ty, které vývojáři označili zeleně pro použití v Mac počítačích. Tzv. sideloading aplikace, které jsou již spuštěné, lze stále používat, protože tento krok ovlivní pouze nové instalace. Totéž platí pro dříve stažené soubory .ipa. Apple zakázal funkci sideloading aplikace v systémech macOS Big Sur 11.1 a ‌macOS Big Sur‌ 11.2 beta.

Zdroj: macrumors.com

