Projekt Loon od společnosti Alphabet končí

V roce 2013 vznikl projekt Loon v rámci divize Google X, ale po reorganizaci v roce 2015 přešel více méně pod Alphabet, mateřkou společnost, kterou nyní vede Sundar Pichai. Loon měl jednoduchý cíl, který spočíval ve zpřístupnění internetového připojení kdekoliv na světě.

Loon nebyl udržitelný

Jak vidíte na obrázcích, Google započal projekt poměrně jednoduše bez využití nákladných technologií na vynesení potřebné elektroniky. Létající balón nesel veškerou potřebnou elektroniku a poskytoval internetové připojení pro větší oblast. V roce 2019, tedy až několik let od založení, se dostalo na první testování a nasazení. Konkrétně byl projekt v pilotním režimu v Keni. Došlo ale k rozhodnutí, že Loon bude ukončen, přičemž právě v Keni bude fungovat jen do 1. března.

Ve vysvětlení od společnosti Alphabet se dozvídáme, že hlavním problémem byly samotné náklady. Ačkoliv zde byly mnohé snahy, nepodařilo se snížit náklady na únosnou míru. Jinak řečeno, provozování takového připojení by bylo ztrátové a nikdy by se projekt nedostal do černých čísel. Dojde nyní k postupnému ukončení, zejména v Keni, aby nedošlo k náhlému výpadku pro ty, kteří používali tento způsob připojení.

Dalším faktorem ale může být konkurence, která jde trochu jinou cestou. Projekt Loon a jeho balóny operují ve stratosféře, což je z pohledu vynesení potřebného zařízení méně nákladně než třeba satelity, ale údržba a zajištění pokrytí jsou něco jiného. Jako konkurence se nabízí například Starlink od SpaceX, OneWeb, Iridium, Boeing, Orbcomm nebo GlobalStar. Nejvíce se ale mluví právě o Starlink, přičemž bude čítat desítky tisíc satelitů.

Alphabet dále uvádí, že provede investice do organizací, zejména neziskových, které mají za cíl zabezpečit dostupnost internetového připojení v některých oblastech. Astro Teller, ředitel divize X, hodnotí tento experiment jako úspěšný se závěrem, že tento typ podnikání není udržitelný.

