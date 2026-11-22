Huawei Mate90 Air | Zdroj: VMall
Firma Huawei má na úterý 24. listopadu připravenou tiskovou konferenci k několika novinkám. Mezi nimi bychom měli najít i telefon s názvem Mate 90 Air, který v nabídce doplní nedávno zmiňované hodinky Watch Air se ztenčenou konstrukcí. Tento mobilní zástupce nahradí předchůdce Mate 70 Air z listopadu roku 2025. Ovšem oproti němu stejně nepřinese moc změn.
Chybí nápad
Přední stranu by podle posledních úniků měl zabrat displej o úhlopříčce 7 palců, u kterého nasadí 1,5K rozlišení. Přestože se hovoří o zakřivení po všech čtyřech stranách, tak všechny fotografie vydané samotným výrobcem s tím vůbec nepočítají. Dvě paměťové konfigurace (12+256 GB, 12+512 GB) údajně nabídnou čipovou sadu Kirin 9030 od HiSilicon.
Navíc očekávaná vyšší verze s 16GB operační pamětí RAM dokonce dostane výkonnější procesor Kirin 9035. Za celkovou výdrží bude stát bateriový článek o velikosti kolem 6 800 mAh. Plusové body přinese 50W bezdrátové a 66W nabíjení přes USB-C port. Výrazný ostrůvek vzadu zaberou čtyři objektivy fotoaparátu, ale jejich rozlišení zatím vůbec neznáme.
Součástí softwarové stránky bude vlastní platforma HarmonyOS 7. Čínská firma Huawei na prodejní pulty začne dodávat tři barevné možnosti – černou, stříbrnou, zlatou. Model Mate70 Air po přepočtu cenově začínal u hranice 14 022 Kč, takže minimum změn se může postarat o nastavení podobných hladin.
Zdroje: item.vmall.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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