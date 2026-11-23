Sluchátka
Výběr bezdrátových i herních sluchátek zahrnuje modely s aktivním potlačením hluku, certifikací odolnosti IPX4 až IP54 i podporou Hi-Res zvuku. Nabídka pokrývá každodenní poslech s True Wireless peckami, sportovní aktivity s otevřenou konstrukcí i náročné hraní s duálním připojením.
- Bezdrátová sluchátka JBL Live Flex černá (-67 %)
- JBL SENSE LITE Blue (-52 %)
- Bezdrátová sluchátka JBL Live Flex 3 černá (-45 %)
- Herní sluchátka JBL Quantum 810 Wireless (-42 %)
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Reproduktory a párty audio
Přenosné reproduktory a výkonné audiosystémy představují ideální volbu pro ozvučení rodinných oslav, večírků i venkovních akcí. Segment nabízí kompaktní vodotěsné modely s certifikací IPX7 i obří aktivní sestavy se světelnou show a podporou Wi-Fi streamování či Dolby Atmos.
- Bluetooth reproduktor LAMAX Storm1 Turquoise (-54 %)
- Bluetooth reproduktor JBL Boombox 3 WIFI (-42 %)
- JBL PartyBox Encore 2 (-27 %)
- JBL PartyBox 520 (-26 %)
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Chytrá elektronika, mobil a do auta
Moderní technologičtí pomocníci zvyšují bezpečnost i celkový uživatelský komfort. Součástí zlevněného výběru je špičkový ultratenký smartphone s OLED displejem a pokročilým čipem, otočná bezpečnostní kamera s detekcí pohybu i kvalitní palubní kamery a multimediální autorádia s podporou bezdrátového propojení.
- JBL Legend 700 (-32 %)
- Mobilní telefon Apple iPhone Air 256GB světle zlatá (-29 %)
- IMILAB HomeSecurity Camera C30 Dual (-28 %)
- Kamera do auta 70mai Dash Cam A510 (-21 %)
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Domácí spotřebiče a kuchyňští pomocníci
Praktické vybavení pro moderní domácnost klade důraz na efektivitu a úsporu času. Zahrnuje kompaktní horkovzdušné fritézy a multifunkční rýžovary pro zdravější přípravu pokrmů, výkonné tyčové vysavače pro rychlý úklid všech typů podlah a přenosné kávovary pro řidiče či cestovatele.
- Horkovzdušná fritéza TESLA AirCook Q40 (-42 %)
- Aligator Přenosný elektrický kávovar PortaCaffé na espresso 3v1, bílý (-32 %)
- TESLA PureStar E50 PowerDock (-30 %)
- TESLA MultiCook RC400 Low Carb (-30 %)
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Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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