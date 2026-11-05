Podcast: iPhone Duo na vlastní kůži. Revoluce ve skládání, nebo předražený experiment Apple?

Apple představil svůj první skládací smartphone iPhone Duo a my jsme ho podrobili důkladnému testování! V této epizodě rozebereme naše bezprostřední i dlouhodobější dojmy z revoluční matné nanotextury displeje, Touch ID v zapínacím tlačítku i praktického využití iPad/iOS aplikací. Zhodnotíme také, zda fotovýbava bez teleobjektivu obhájí svou vysokou cenovku a jestli ohebné zařízení stojí za přechod z klasického iPhonu Pro.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.
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Předchozí díly
- Podcast: Chystá se vesmírný kartel nebo záchrana pro naše mobily?
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