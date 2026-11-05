Podcast: iPhone Duo na vlastní kůži. Revoluce ve skládání, nebo předražený experiment Apple? PODCAST

• 5. 11. 2026#Podcast #Smartphony
Podcast: iPhone Duo na vlastní kůži. Revoluce ve skládání, nebo předražený experiment Apple?

Apple představil svůj první skládací smartphone iPhone Duo a my jsme ho podrobili důkladnému testování! V této epizodě rozebereme naše bezprostřední i dlouhodobější dojmy z revoluční matné nanotextury displeje, Touch ID v zapínacím tlačítku i praktického využití iPad/iOS aplikací. Zhodnotíme také, zda fotovýbava bez teleobjektivu obhájí svou vysokou cenovku a jestli ohebné zařízení stojí za přechod z klasického iPhonu Pro.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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