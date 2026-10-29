Podcast: Chystá se vesmírný kartel nebo záchrana pro naše mobily?

V dnešním díle podcastu Pod zlatou lampou probereme spojení evropských telekomunikačních gigantů, kteří plánují vybudovat vlastní satelitní síť Direct-to-Device jako protiváhu Starlinku od SpaceX. Podíváme se na překvapivý průlom u Huawei, kterému se podařilo zprovoznit Apple Watch na svých telefonech, i na nekončící úspěchy neoficiální funkce AirDropu na Androidu. Dále rozebereme nový nástroj od OpenAI na tvorbu prezentací i definitivní konec tlačítka „Nelíbí se mi“ u klasických videí na YouTube.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.
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