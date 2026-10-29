Podcast: Chystá se vesmírný kartel nebo záchrana pro naše mobily? PODCAST

• 29. 10. 2026#Podcast
Podcast: Chystá se vesmírný kartel nebo záchrana pro naše mobily?

V dnešním díle podcastu Pod zlatou lampou probereme spojení evropských telekomunikačních gigantů, kteří plánují vybudovat vlastní satelitní síť Direct-to-Device jako protiváhu Starlinku od SpaceX. Podíváme se na překvapivý průlom u Huawei, kterému se podařilo zprovoznit Apple Watch na svých telefonech, i na nekončící úspěchy neoficiální funkce AirDropu na Androidu. Dále rozebereme nový nástroj od OpenAI na tvorbu prezentací i definitivní konec tlačítka „Nelíbí se mi“ u klasických videí na YouTube.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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