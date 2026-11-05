Android ohrožuje vážná chyba nazvaná SMS of Death. Jediná zpráva může přerušit i tísňové volání

Zdroj: orissapost (se souhlasem)
Ve zkratce:
- Zranitelnost CVE-2026-58882 umožňuje útočníkům vyřadit Android telefony z provozu pomocí speciálně upravených SMS zpráv.
- Škodlivé SMS mohou způsobit pád systému či nekonečné restartování, a to i bez jakékoli interakce uživatele.
- Google již vydal bezpečnostní záplatu, jejíž dostupnost pro konkrétní zařízení nyní závisí na jednotlivých výrobcích.
Telefony s Androidem ohrožuje potenciálně velmi nebezpečná zranitelnost, kterou objevili bezpečnostní výzkumníci. Zranitelnost umožňuje na dálku vyřadit telefon z provozu prostřednictvím speciálně upravené SMS zprávy. Zranitelnost označovaná jako SMS of Death – SMS zpráva smrti může způsobit pád telefonních služeb, přerušení probíhajícího hovoru nebo opakované restartování zařízení. Nepotřebuje přitom žádnou interakci ze strany uživatele, a ohrozit může dokonce i volání na tísňové linky.
Škodlivá SMS se nemusí vůbec objevit v telefonu
Zranitelnost s označením CVE-2026-58882 objevil bezpečnostní výzkumník Mark Blaszczyk. Problém spočívá ve způsobu, jakým Android zpracovává speciálně vytvořené zprávy ještě před jejich doručením do běžné SMS schránky. Útočník tak může odeslat škodlivou zprávu, kterou příjemce vůbec neuvidí. Ta však dokáže způsobit pád systémové služby zajišťující telefonní hovory a mobilní připojení. Pokud by v momentě útoku právě probíhal hovor, systém jej může okamžitě ukončit.
Situace, respektive síla útoku se ještě dále zhoršuje při opakovaném odesílání zpráv. Podle Blaszczyka může přibližně 20 škodlivých SMS prakticky znefunkčnit telefon a dostat jej do nekonečné smyčky opakovaných restartů, označované jako bootloop. Problém může přetrvávat dokonce i po obnovení továrního nastavení, pokud by mobilní operátor škodlivé zprávy opakovaně doručoval. Markovi Blaszczykovi se útok podařilo úspěšně demonstrovat na telefonech Google Pixel a Samsung Galaxy.
Samozřejmě se jedná o teoretickou zranitelnost, která závisí na několika faktorech. I kdyby se útočník rozhodl pro masivní útok v podobě odeslání tisíců škodlivých SMS zpráv, musel by překonat jednu z hlavních překážek a tou je operátor, který obvykle podobné typy útoků ve své síti blokuje a rovněž blokuje podezřelý typ zpráv. Masivní útok za účelem vyřazení většího počtu zařízení je tak spíše nepravděpodobné.
Google už opravu připravil. Dostupnost závisí na výrobci
Blaszczyk upozornil Google na problém 5. května letošního roku. Podle jeho vyjádření ale společnost zranitelnost opakovaně nepovažovala za bezpečnostní problém. Přitom už 15. června připravila opravu, která zabraňuje opakovanému pádu telefonních služeb a odstraňuje problematickou zprávu. Blaszczyk následně 29. října zveřejnil podrobnosti a funkční demonstraci útoku. Google mezitím opravu poskytl výrobcům v předběžných bezpečnostních aktualizacích.
Zranitelnost už také figuruje v listopadovém bezpečnostním bulletinu Androidu a nese označení kritické závažnosti. Oprava se týká Androidu 14 až 17 a objevila se již v některých aktualizacích, které proběhly v říjnu. Její dostupnost ale záleží na výrobcích konkrétních zařízení. Uživatelé by proto měli co nejdříve nainstalovat nejnovější dostupné bezpečnostní aktualizace, pokud jsou pro ně k dispozici. Nejistá zůstává situace u starších zařízení s Androidem 12 a 13, která už nemusí potřebnou opravu obdržet a zde bude opravdu záviset na jednotlivých výrobcích a tom, zdali se rozhodnou zranitelnost opravit.
Zdroj: androidauthority.com
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře