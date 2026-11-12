Podcast: Herní zvěrstva s aktivním chlazením a jaké iPhony vyhlížíme na jaře PODCAST

• 12. 11. 2026#Podcast #Smartphony
Podcast: Herní zvěrstva s aktivním chlazením a jaké iPhony vyhlížíme na jaře

V novém díle podcastu Pod Zlatou Lampou probereme nejnovější spekulace kolem nadcházejících generací iPhone 18, modelu Air 2 a možné úpravě modelové řady od Applu. Podíváme se také na herní novinky od Honoru s aktivním chladičem a obří baterií, stejně jako na čerstvě představené MacBooky Pro s dotykovým ProLED displejem a svítícím logem. Na závěr probereme bezpečnostní funkci v prohlížeči Google Chrome, která s využitím AI Gemini brání záludným útokům.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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