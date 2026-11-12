Podcast: Herní zvěrstva s aktivním chlazením a jaké iPhony vyhlížíme na jaře

V novém díle podcastu Pod Zlatou Lampou probereme nejnovější spekulace kolem nadcházejících generací iPhone 18, modelu Air 2 a možné úpravě modelové řady od Applu. Podíváme se také na herní novinky od Honoru s aktivním chladičem a obří baterií, stejně jako na čerstvě představené MacBooky Pro s dotykovým ProLED displejem a svítícím logem. Na závěr probereme bezpečnostní funkci v prohlížeči Google Chrome, která s využitím AI Gemini brání záludným útokům.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.
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Předchozí díly
- Podcast: iPhone Duo na vlastní kůži. Revoluce ve skládání, nebo předražený experiment Apple?
- Podcast: Chystá se vesmírný kartel nebo záchrana pro naše mobily?
- Podcast: Google utahuje kohoutky u AI a konec Android Auto na starších telefonech
- Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12
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