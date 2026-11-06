WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

• 6. 11. 2026#Aplikace
WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

Zdroj: Dotekamanie.cz

Vývojáři komunikační platformy WhatsApp se trochu rozjeli. Po nedávném představení čtyř novinek zde máme další a možná pro některé ještě zajímavější. Jde o vytváření událostí.

WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování

Události pro všechny

WhatsApp už dávno není jen obyčejnou komunikační službou. Nabízí skupiny a kanály. Nově se přidává i funkce událostí, což by asi nikoho ani nepřekvapilo, ale je zde jeden podstatný rozdíl, nebo spíše netradiční vlastnost. Pozvánku na událost můžete přijmout i v případě, že nemáte ani WhatsApp účet.

Jednoduše v aplikaci vytvoříte událost, přidáte fotky, podrobnosti a pak můžete sdílet i speciální odkaz komukoliv se vám zlíbí. I osoba bez WhatsApp účtu si může zobrazit celou pozvánku. Současně se myslelo i na bezpečí a lidi, které neznáte, neuvidí vaše telefonní číslo a hosté bez WhatsApp účtu uvidí adresu události až poté, co odpoví na pozvánku.

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Zdroj: WhatsApp

Současně jde v událostech posílat upozornění a jde nastavit i možnost přidat dalšího účastníka ostatními. Události jako takové mají i speciální sekci, kde jsou uvedeny všechny budoucí i bývalé události, a kde se dají vytvářet nové. Do této sekce se dá dostat skrze odkaz wa.me/settings/events-home, ale zatím nám nefungoval (musíte otevírat na mobilu).

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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