WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

Zdroj: Dotekamanie.cz
Vývojáři komunikační platformy WhatsApp se trochu rozjeli. Po nedávném představení čtyř novinek zde máme další a možná pro některé ještě zajímavější. Jde o vytváření událostí.
WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování
Události pro všechny
WhatsApp už dávno není jen obyčejnou komunikační službou. Nabízí skupiny a kanály. Nově se přidává i funkce událostí, což by asi nikoho ani nepřekvapilo, ale je zde jeden podstatný rozdíl, nebo spíše netradiční vlastnost. Pozvánku na událost můžete přijmout i v případě, že nemáte ani WhatsApp účet.
Jednoduše v aplikaci vytvoříte událost, přidáte fotky, podrobnosti a pak můžete sdílet i speciální odkaz komukoliv se vám zlíbí. I osoba bez WhatsApp účtu si může zobrazit celou pozvánku. Současně se myslelo i na bezpečí a lidi, které neznáte, neuvidí vaše telefonní číslo a hosté bez WhatsApp účtu uvidí adresu události až poté, co odpoví na pozvánku.
Současně jde v událostech posílat upozornění a jde nastavit i možnost přidat dalšího účastníka ostatními. Události jako takové mají i speciální sekci, kde jsou uvedeny všechny budoucí i bývalé události, a kde se dají vytvářet nové. Do této sekce se dá dostat skrze odkaz wa.me/settings/events-home, ale zatím nám nefungoval (musíte otevírat na mobilu).
Zdroj: Tisková zpráva
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