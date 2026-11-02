Oppo Find X10 přichází a Blackview cílí na odolnost: Novinky v obchodech #45

• 2. 11. 2026 • 5 minut čtení#Smartphony
5 minut čtení#Smartphony
Oppo Find X10 přichází a Blackview cílí na odolnost: Novinky v obchodech #45

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Oppo Find X10 Pro Max

Nová řada Oppo Find X10 je již nyní k dispozici v obchodech, jak ostatně zachytil náš systém. K dispozici je vybavenější model Oppo Find X10 Pro Max, který má na zadní straně tři 200MPx snímače a samotné specifikace jsou na výborné úrpvni.

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Specifikace OPPO Find X10 Pro Max

  • displej: 6,78 palců, LTPO AMOLED, 2772 × 1272 pixelů (20:9, 450 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 1,15mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
  • procesor: MediaTek Dimensity 9600 Pro (TSMC 2nm)
  • RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
  • úložiště: 512 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních)
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPC, 1/1,3″, 24 mm, f/1,5, OIS, DeepPix, Hasselblad Ultra HDR, dynamický rozsah až 17 stop, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
      • 200 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 13 mm, 124°, f/2,2, AF, ostření od 4 cm, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps)
      • 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 70 mm, f/2,1, OIS, ostření od 10 cm, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps)
      • 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4)
    • přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF)
  • IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům)
  • 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
  • 4 mikrofony, X-Axis haptický motor
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 161,32 × 76,57 × 8,40 mm, 228 gramů (Titanium Grey) / 226 gramů (Luna White)
  • baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení

OPPO Find X10

K dispozici je také o něco slabší model Oppo Find X10. Ačkoliv se šlo se specifikacemi lehce dolů, tak se stále jedná o top model, který má co nabídnout.

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Specifikace OPPO Find X10

  • displej: 6,59 palců, LTPO AMOLED, 2768 × 1272 pixelů (20:9, 462 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 0,99mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
  • procesor: MediaTek Dimensity 9600M (TSMC 3nm)
  • RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních)
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4″, 23 mm, f/1,6, OIS, Hasselblad, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 15 mm, f/2,0, AF, 4K při 60 fps)
      • 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 65 mm, f/2,6, OIS, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps)
      • 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4)
    • přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF)
  • IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům)
  • 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
  • 3 mikrofony, X-Axis haptický motor
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 156,51 × 74,29 × 8,35 mm, 210 gramů
  • baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení

Blackview Fort 100

V českých obchodech se také objevuje Blackview Fort 100, který může zaujmout nízkou cenou a odolností, jenže je to velmi základní mobil, který podporuje jen LTE.

HEUREKABlackview Fort 100 6GB/128GB Silver na Heureka.czBlackview Fort 100...Cena od 3 929 Kč

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Specifikace Blackview Fort 100

  • displej: 6,56 palců, IPS, HD+ (1612 x 720 pixelů), 90 Hz
  • procesor: MediaTek Helio G81, osmijádrový (2 GHz)
  • RAM: 8/16 GB
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • Operační systém: Android 16
  • Dual SIM: Hybridní slot (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 16 Mpx (OIS, EIS, 1080p video)
    • přední: 13 Mpx
  • IP68 + IP69K, MIL-STD-810H
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 5 (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, BeiDou, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 175 x 83 x 11 mm, 245 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W rychlé nabíjení, bezdrátové nabíjení Qi
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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