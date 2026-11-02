Oppo Find X10 přichází a Blackview cílí na odolnost: Novinky v obchodech #45

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Oppo Find X10 Pro Max
Nová řada Oppo Find X10 je již nyní k dispozici v obchodech, jak ostatně zachytil náš systém. K dispozici je vybavenější model Oppo Find X10 Pro Max, který má na zadní straně tři 200MPx snímače a samotné specifikace jsou na výborné úrpvni.HEUREKAOppo Find X10 Pro Max...Cena od 38 990 KčHEUREKAOppo Find X10 Pro Max...Cena od 38 990 Kč
Specifikace OPPO Find X10 Pro Max
- displej: 6,78 palců, LTPO AMOLED, 2772 × 1272 pixelů (20:9, 450 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 1,15mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
- procesor: MediaTek Dimensity 9600 Pro (TSMC 2nm)
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních)
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPC, 1/1,3″, 24 mm, f/1,5, OIS, DeepPix, Hasselblad Ultra HDR, dynamický rozsah až 17 stop, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
- 200 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 13 mm, 124°, f/2,2, AF, ostření od 4 cm, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 70 mm, f/2,1, OIS, ostření od 10 cm, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps)
- 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4)
- přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPC, 1/1,3″, 24 mm, f/1,5, OIS, DeepPix, Hasselblad Ultra HDR, dynamický rozsah až 17 stop, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
- IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům)
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- 4 mikrofony, X-Axis haptický motor
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 161,32 × 76,57 × 8,40 mm, 228 gramů (Titanium Grey) / 226 gramů (Luna White)
- baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení
OPPO Find X10
K dispozici je také o něco slabší model Oppo Find X10. Ačkoliv se šlo se specifikacemi lehce dolů, tak se stále jedná o top model, který má co nabídnout.HEUREKAALZAOppo Find X10 12GB/512GB...Cena od 30 990 KčHEUREKAOppo Find X10 12GB/256GB...Cena od 26 990 KčHEUREKAOppo Find X10 12GB/256GB...Cena od 26 990 KčHEUREKAOPPO Find X10 12GB/512GB...Cena od 30 990 Kč
Specifikace OPPO Find X10
- displej: 6,59 palců, LTPO AMOLED, 2768 × 1272 pixelů (20:9, 462 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 0,99mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
- procesor: MediaTek Dimensity 9600M (TSMC 3nm)
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních)
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4″, 23 mm, f/1,6, OIS, Hasselblad, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 15 mm, f/2,0, AF, 4K při 60 fps)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 65 mm, f/2,6, OIS, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps)
- 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4)
- přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4″, 23 mm, f/1,6, OIS, Hasselblad, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture)
- IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům)
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- 3 mikrofony, X-Axis haptický motor
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 156,51 × 74,29 × 8,35 mm, 210 gramů
- baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení
Blackview Fort 100
V českých obchodech se také objevuje Blackview Fort 100, který může zaujmout nízkou cenou a odolností, jenže je to velmi základní mobil, který podporuje jen LTE.HEUREKABlackview Fort 100...Cena od 3 929 Kč
Specifikace Blackview Fort 100
- displej: 6,56 palců, IPS, HD+ (1612 x 720 pixelů), 90 Hz
- procesor: MediaTek Helio G81, osmijádrový (2 GHz)
- RAM: 8/16 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Hybridní slot (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 16 Mpx (OIS, EIS, 1080p video)
- přední: 13 Mpx
- IP68 + IP69K, MIL-STD-810H
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 5 (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, BeiDou, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 175 x 83 x 11 mm, 245 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W rychlé nabíjení, bezdrátové nabíjení Qi
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