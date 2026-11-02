Nové Vivo Y32 5G láká na kapacitu 8000 mAh a certifikaci IP69

Zdroj: Vivo
Ještě donedávna platilo, že mobilní telefony nižší třídy nemají co nabídnout, až tedy na nižší cenu. Čím dál častěji se ale objevují poměrně zajímavější kousky, u kterých je aspoň jedna specifikace nadstandardní. Dá se to říci i o Vivo Y32 5G.
Až na ten displej
Zobrazovací panel u Vivo Y32 5G je asi nejslabším místem u tohoto modelu, jelikož je typu LCD a má pouze HD+ rozlišení. Někteří by ještě dodali, že procesor Snapdragon 4 Gen 2 je také slabinou, ale tato série má spíše špatnou pověst z minulosti. Minimálně na základní věci a příležitostné hraní postačí.
Kde Vivo Y32 5G exceluje, je například odolnost vůči vodě a prachu, kde má certifikaci IP69. Velkým bonusem je baterie o kapacitě 8000 mAh s podporou 44W nabíjení. Něco takového se nevidí ani u vyšších modelů. Fotografické schopnosti jsou omezeny na hlavní snímač, který má 50 MPx. Sekundární se nedá ani počítat, ostatně má 2 MPx.
Novinka zatím nemá nastavenou cenu a ani nebyla oznámena dostupnost. I tak předpokládáme, že se Vivo Y32 5G podívá i na evropský trh, byť je možné, že k nám zamíří i Vivo Y32 4G.
Specifikace Vivo Y32 5G
- displej: 6,87 palců, 1592 × 720 pixelů, LCD, až 120 Hz, 255 PPI, 16,7 milionu barev, až 1300 nitů
- procesor: Snapdragon 4 Gen 2, 8 jader (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,95 GHz)
- RAM: 6 GB LPDDR4X (rozšiřitelná o 6 GB)
- úložiště: 128 GB UFS 2.2 (rozšiřitelné až o 2 TB pomocí microSD)
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD (5G Dual Standby)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/2,0)
- 2 Mpx (pomocný, f/2,4)
- přední: 8 Mpx (f/2,05)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/2,0)
- IP68 + IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, OTG, USB-C (USB 2,0)
- rozměry a hmotnost: 169,55 × 79,20 × 8,69/8,79 mm, 229/230 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh (Li-ion), 44W rychlé nabíjení
Zdroje: vivo.com, gizmochina.com
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