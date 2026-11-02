Nové Vivo Y32 5G láká na kapacitu 8000 mAh a certifikaci IP69

• 2. 11. 2026#Smartphony
Nové Vivo Y32 5G láká na kapacitu 8000 mAh a certifikaci IP69

Zdroj: Vivo

Ještě donedávna platilo, že mobilní telefony nižší třídy nemají co nabídnout, až tedy na nižší cenu. Čím dál častěji se ale objevují poměrně zajímavější kousky, u kterých je aspoň jedna specifikace nadstandardní. Dá se to říci i o Vivo Y32 5G.

Až na ten displej

Zobrazovací panel u Vivo Y32 5G je asi nejslabším místem u tohoto modelu, jelikož je typu LCD a má pouze HD+ rozlišení. Někteří by ještě dodali, že procesor Snapdragon 4 Gen 2 je také slabinou, ale tato série má spíše špatnou pověst z minulosti. Minimálně na základní věci a příležitostné hraní postačí.

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Zdroj: Vivo

Kde Vivo Y32 5G exceluje, je například odolnost vůči vodě a prachu, kde má certifikaci IP69. Velkým bonusem je baterie o kapacitě 8000 mAh s podporou 44W nabíjení. Něco takového se nevidí ani u vyšších modelů. Fotografické schopnosti jsou omezeny na hlavní snímač, který má 50 MPx. Sekundární se nedá ani počítat, ostatně má 2 MPx.

Novinka zatím nemá nastavenou cenu a ani nebyla oznámena dostupnost. I tak předpokládáme, že se Vivo Y32 5G podívá i na evropský trh, byť je možné, že k nám zamíří i Vivo Y32 4G.

Specifikace Vivo Y32 5G

  • displej: 6,87 palců, 1592 × 720 pixelů, LCD, až 120 Hz, 255 PPI, 16,7 milionu barev, až 1300 nitů
  • procesor: Snapdragon 4 Gen 2, 8 jader (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,95 GHz)
  • RAM: 6 GB LPDDR4X (rozšiřitelná o 6 GB)
  • úložiště: 128 GB UFS 2.2 (rozšiřitelné až o 2 TB pomocí microSD)
  • Operační systém: Android 16, OriginOS 6
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD (5G Dual Standby)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/2,0)
      • 2 Mpx (pomocný, f/2,4)
    • přední: 8 Mpx (f/2,05)
  • IP68 + IP69
  • stereo
  • čtečka otisků prstů na boku
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, OTG, USB-C (USB 2,0)
  • rozměry a hmotnost: 169,55 × 79,20 × 8,69/8,79 mm, 229/230 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh (Li-ion), 44W rychlé nabíjení

Zdroje: vivo.com, gizmochina.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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